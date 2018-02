Einbruch in Supermarkt

Stieldorf. Zwei maskierte Täter haben den Supermarkt in Stieldorf überfallen und Tabakwaren für mehrere tausend Euro gestohlen. Der Betreiber geht von Profis aus.

Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Einbrecher in der Nacht auf Sonntag im Edeka-Markt in Stieldorf. Dabei ließen sich die Täter nach Angaben von Markt-Betreiber Jörg Buchner auch vom Lärm der Alarmanlage nicht beirren.

Wie die Bonner Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge gegen 2 Uhr beobachtet, wie sich mehrere Personen im Eingangsbereich des Geschäftes zu schaffen machten. Als die von ihm alarmierten Funkstreifenbesatzungen kurze Zeit später in Stieldorf eintrafen, waren die Täter bereits mit ihrer Beute, Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro, geflüchtet. Die unverzüglich eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bisher noch nicht zur Festnahme der Einbrecher. Nach Angaben der Polizei hatten sie die Zugangstür gewaltsam geöffnet und waren auf diese Weise in den Verkaufsraum eingedrungen. Dort entwendeten sie Tabakwaren in größerem Umfang.

Täter trugen Sturmhauben

Der Betreiber des Edeka-Marktes, Jörg Buchner, der nur fünf Minuten von seinem Geschäft entfernt wohnt, war durch den Wachdienst informiert worden und mit dem Eintreffen der Polizei ebenfalls vor Ort. „Die Einbrecher haben sich auch von dem ohrenbetäubenden Lärm der Alarmanlage nicht stören lassen“, sagte er. Die Alarmanlage war durch einen Bewegungsmelder ausgelöst worden, als die Einbrecher den Markt betreten hatten. Danach erbeuteten die Täter noch etwa fünf Minuten lang Tabakwaren, bevor sie sich aus dem Staub machten. „Das müssen Profis gewesen sein, die alles vorher genau ausgekundschaftet haben und genau wussten, wie lange die Polizei braucht“, so Buchner. Für ihn war es der erste Einbruch in seinem Stieldorfer Geschäft in fast 16 Jahren.

Die Polizei sucht nun nach zwei mit Sturmhauben maskierten Täter, die möglicherweise in einem mit einer weiteren Person besetzten dunklen Kombi geflüchtet sein sollen. Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.