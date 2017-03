Unbekannte brechen Autos in Dollendorf auf

Autoaufbrecher waren in der Nacht zu Dienstag in Ober- und Niederdollendorf unterwegs.

Dollendorf. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Veilchendienstag vier Autos in Ober- und Niederdollendorf aufgebrochen. Sie stahlen Navis, ein Lenkrad und einen Airbag.

Von Heike Hamann, 01.03.2017

Vermutlich in der Nacht von Rosenmontag auf Veilchendienstag haben bislang unbekannte Täter vier Autos in Nieder- und in Oberdollendorf aufgebrochen und mehrere festeingebaute Fahrzeugteile gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, parkten zwei der Wagen im Freyenberger Weg, die anderen beiden in der Ferdinand-Schmitz-Straße und der Marienstraße. Bei drei Autos schlugen die Täter das hintere linke Dreieckfenster ein. Bei dem vierten Fahrzeug handelte es sich um ein Cabrio, dessen Dach sie aufschnitten.

Aus den beiden Wagen in Niederdollendorf und in der Ferdinand-Schmitz-Straße bauten die Täter die festinstallierten Navigationsgeräte, ein Lenkrad und einen Airbag aus. Bei dem Cabrio stahlen sie neben dem Lenkrad die festeingebaute Armatur.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem Verdächtiges aufgefallen ist, wird gebeten, sich unter 0228/150 zu melden.