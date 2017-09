Schmuck der Bewohner gestohlen

Königswinter. Am Wochenende haben sich noch unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in der Straße Am Schallenbach in Königswinter verschafft und Schmuck der Bewohner entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.09.2017

Nach Angaben der Polizei sind bislang unbekannte Täter in Königswinter in eine Wohnung im ersten Obergeschoss in der Straße Am Schallenbach eingebrochen.

Der Einbruch hat nach erstem Ermittlungsstand zwischen Samstag 9 Uhr und Sonntag 17 Uhr stattgefunden. Dazu sollen die Täter die Balkontür der Wohnung aufgehebelt und daraufhin die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht haben. Sie entwendeten Schmuck von bislang unbekanntem Wert.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, welche sie unter der Rufnummer 0228-150 entgegennimmt.