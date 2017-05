Flickenteppich in Rauschendorf: Die Scheurenstraße ist in einem schlechten Zustand – darin stimmen Anwohner und Stadt überein.

Rauschendorf. Hoch her ging es am Montagabend bei der Bürgerversammlung zum Ausbau der Scheurenstraße in Rauschendorf: Die Anlieger lehnen die Planung der Stadt ab und wollen nicht 90 Prozent der Kosten tragen.

Die Anwohner der Scheurenstraße in Rauschendorf lehnen die Pläne der Stadt für den Ausbau ihrer Straße ab. Nach einer emotional geführten Diskussion bei einer Bürgerversammlung am Montagabend sprachen sich die rund 30 Anlieger für eine deutlich abgespeckte Planung gegenüber derjenigen aus, die der städtische Bau- und Verkehrsausschuss im Februar beschlossen hatte. Außerdem wollen sie eine Klärung, ob es sich um einen Erstausbau handelt, an dessen Kosten sie zu 90 Prozent beteiligt werden können.

Die Tagesordnung war bei der Versammlung schnell obsolet. Die Präsentation der beiden Ausbauvarianten, die im Februar bereits im Ausschuss durch das beauftragte Ingenieurbüro vorgestellt worden waren, war von den Bürgern nicht gewünscht, weil sie weder einen Bürgersteig noch Stellplätze für erforderlich halten. „Wir wollen keinen Luxusausbau“, sagte Dietmar Rüsch. Die Anwohner möchten lediglich eine neue Fahrbahndecke. Ob es dadurch viel billiger wird als die kalkulierten 260.000 Euro, ist allerdings fraglich, weil der Unterbau der Straße komplett erneuert werden muss.

Dass die Straße in einem sehr schlechten Zustand ist, wenigstens in diesem Punkt waren sich alle einig. Von einem „Trümmergelände“ sprach ein Anwohner, von einem „Flickenteppich“ ein anderer. Rüsch ist Anwohner der Scheurenstraße, gleichzeitig aber auch Königswinterer FDP-Fraktionsvorsitzender. Nach dem Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses hatte er Bürgermeister Peter Wirtz zur Beanstandung dieser Entscheidung aus verschiedenen inhaltlichen Gründen aufgefordert, die dieser jedoch mit dem Hinweis auf die Befangenheit des Ratsmitgliedes abgelehnt hatte.

Bei der Bürgerversammlung jedoch konnte Rüsch als Anwohner mitreden, während von Ratsmitgliedern ansonsten bei solchen Gelegenheiten Zurückhaltung erwartet wird. Dieses Rederecht nutzte er auch intensiv, nachdem er zuvor bei der Verwaltung Akteneinsicht genommen hatte. Dabei hatte er festgestellt, dass es keine Akten mehr gibt, die belegen, ob zum Beispiel Mitte der 1960er Jahre Anlieger an den Kosten für die Asphaltierung der Straße beteiligt worden waren.

Stadt: Scheurenstraße nur ein Wirtschaftsweg

Dezernent Theo Krämer beharrte hingegen darauf, dass die Scheurenstraße im rechtlichen Sinne bisher noch nicht erstmalig hergestellt wurde und daher nach der Aktenlage auch niemand, der an dieser Straße wohnt, jemals Erschließungsbeiträge zahlen musste. Nach der Klassifizierung der Stadt ist die Scheurenstraße nur ein Wirtschaftsweg.

Deshalb sei der Ausbau wie ein Neubau zu behandeln. Nach dem Baugesetzbuch sind die Anlieger hier mit 90 Prozent an den Kosten zu beteiligen. „Wir haben mit unseren Juristen im Haus geprüft, dass wir das nicht anders machen können“, so Krämer. Die Anwohner hätten aber die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. „Ich würde an Ihrer Stelle auch alle Register ziehen“, meinte er. „Wie ist es möglich, dass eine Straße als nicht existierend gilt, die es seit mindestens 100 Jahren gibt?“, fragte eine Bürgerin.

Zudem sind die Anwohner der Meinung sind, dass sie nicht selbst für den schlechten Zustand ihrer Straße verantwortlich sind. Jeden Tag würden zahlreiche Lastwagen durch die Scheurenstraße rauschen, auch der Bau der ICE-Strecke habe maßgeblich mit dazu beigetragen. „Wir gehen davon aus, dass die Stadt für diese Straße verantwortlich ist. 50 Jahre wurde nichts gemacht. Die Stadt soll ihrer Verpflichtung nachkommen und die Straße wieder herstellen“, sagte Rüsch.

Die Anlieger werden nun ihre Wünsche für den Ausbau der Scheurenstraße voraussichtlich in einem Bürgerantrag formulieren, der bei der übernächsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 12. September die Politik beschäftigen dürfte. Dann wird es auch um die Frage gehen, inwieweit es sich um einen Erstausbau der Straße handelt. Danach wird die veränderte Planung in einer weiteren Bürgerversammlung vorgestellt werden, bei der es dann auch um die wichtigste Frage gehen wird: was der Spaß kostet.