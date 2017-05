Polizei nimmt 32-Jährigen fest

Königswinter. Die Polizei fahndete monatelang nach einem Straftäter aus Königswinter. Nun konnten die Beamten den Mann festnehmen - an einem eher ungewöhnlichen Versteck.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.05.2017

Mehrere Monate wurde nach einem Straftäter gesucht, nun hat die Bonner Polizei den 32-Jährigen aus Königswinter festnehmen können. Gegen den Mann lagen nach Angaben der Polizei zwei Haftbefehle vor. Wegen fortgesetzten "Schwarzfahrens" war er in Abwesenheit zu einer Geldstrafe von insgesamt 1290 Euro oder ersatzweise 129 Tagen Haft verurteilt worden.

Doch die Polizei konnte den Mann bislang nicht finden, immer wieder liefen Versuche ihn festzunehmen ins Leere. Und auch eine Überprüfung am Dienstagabend schien zunächst nicht von Erfolg gekrönt.

Die Einsatzkräfte aus Ramersdorf und der Wache in Oberpleis überprüften nach Hinweisen auf den Gesuchten gegen 22.15 Uhr eine Wohnung an der Königswinterer Hauptstraße. Doch der 32-Jährige war auch dort nicht auffindbar - auf den ersten Blick zumindest. Denn mit einer "oberflächlichen Inaugenscheinnahme der Wohnung", wie die Polizei schreibt, gaben sich die Beamten nicht zufrieden. Sie öffneten auch alle Schränke und fanden den Königswinterer schließlich, hockend in einem Kleiderschrank versteckt.

Da der Mann die geforderte Summe nicht zahlen konnte, wurde er zunächst in Polizeigewahrsam nach Ramersdorf gebracht. Von dort wird es für ihn an diesem Mittwoch weiter in eine Justizvollzugsanstalt gehen. Das Versteckspiel hat somit ein Ende.