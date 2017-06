Pläne für den Hobshof

Vinxel. Was soll aus dem Hobshof-Gelände in Vinxel werden? Der Bürgerverein hatte dazu ein Eckpunktepapier vorgelegt. Die Politik hat nun die Verwaltung beauftragt, es zu prüfen und zudem darzustellen, welche Folgen ein Erwerb der Gemeinbedarfsfläche durch die Stadt hätte.

Der Planungs- und Umweltausschuss hat die Verwaltung beauftragt, das Eckpunktepapier des Bürgervereins Vinxel zur Nutzung und Bebauung der Gemeinbedarfsfläche Hobshof zu prüfen. Dabei sollen auch die Fördermöglichkeiten geprüft werden. Die Verwaltung soll zusätzlich auch darstellen, welche Möglichkeiten, Chancen und Risiken sich bei einem Erwerb der Gemeinbedarfsfläche durch die Stadt ergeben würden.

Der interfraktionelle Antrag aller im Königswinterer Stadtrat vertretenen Fraktionen wurde einstimmig beschlossen. Die Fraktionen waren sich auch einig, dass die Stadt angesichts der Tatsache, dass der Erzbischöfliche Schulfonds als Eigentümer der Flächen an der Holtorfer Straße und am Kapellenweg die seit mehreren Monaten angekündigten neuen Pläne immer noch nicht vorgelegt hat, selbst initiativ werden sollte. „Es ist wichtig, dass wir weiterkommen. Dann müssen wir die Bebauungsplanänderung eben selbst in Angriff nehmen“, sagte CDU-Fraktionschef Josef Griese.

Sein Kollege Lutz Wagner von der Königswinterer Wählerinitiative sieht sogar angesichts des Stillstands beim Eigentümer und dem vorliegenden Eckpunktepapier „eine ganz gute Ausgangssituation, unsere städtebaulichen Vorstellungen zu konkretisieren“. Dies ließe sich auf der Basis des vorliegenden Konzepts des Bürgervereins ganz gut machen.

Der Bürgerverein hat in seinem Eckpunktepapier den Wunsch geäußert, an der Kapelle einen Ortsmittelpunkt mit einem Dorfplatz und einer Begegnungsstätte für die Bürgerschaft zu schaffen. Nach Vorstellung des Vereins soll die Stadt die Fläche erwerben, das Dorfgemeinschaftshaus soll nach Möglichkeit in der sanierten Scheune seinen Platz finden. Der Verein selbst würde die Betriebskosten tragen.

Joachim Hirzel (SPD) zeigte Verständnis für den Wunsch der Bürger, den dörflichen Charakter ihres Ortes zu bewahren. „Es wäre schön, wenn es uns gelingt, dass die, die da wohnen, das noch ein bisschen als Heimat empfinden können“, sagte er.