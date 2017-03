Königswinter auf Facebook

Königswinter. Seit Ende Februar hat Königswinter eine eigene Seite auf Facebook. Die Stadt will auf dieser Plattform nicht nur über Ereignisse informieren, sondern den Nutzern auch sich und ihre Arbeit präsentieren.

„Unsere Stadt soll sauber sein!“ Das war der erste Satz, den die Stadt Königswinter auf ihrer neuen, eigenen Facebook-Seite veröffentlichte. Seit dem 22. Februar ist man nun in dem sozialen Netzwerk am Start – und hat bereits reichlich „Gefällt mir“-Klicks – sogenannte Likes – gesammelt.

Wenn es nach den Köpfen hinter der Seite geht – Nico Graefe, Stephanie Frings und Nadeem Haider – soll diese nicht nur die Nutzer über Ereignisse in der Stadt informieren, sondern der Verwaltung auch die Chance geben, sich und ihre Arbeit zu präsentieren.

„Wir haben uns vorab viele Gedanken gemacht und ein Social-Media-Konzept entwickelt“, erklärt der städtische Pressesprecher Graefe. „Der Kernpunkt ist doch, dass so eine Seite leben muss, da muss was passieren und zwar dauerhaft.“ Oftmals werde ein Facebook-Account mit viel Elan gestartet und dann passiere – nichts mehr. „Das Leben auf der Seite muss erhalten bleiben.“

Dafür wollen die Verantwortlichen das posten, „was den Bürger betrifft“. Es solle eine gesunde Mischung sein, „wir wollen nicht nur reproduktiv sein“ – sprich: Artikel im Netz, die Königswinter betreffen, teilen. Graefe: „Wir können uns vorstellen, dass wir beispielsweise auch Job-Angebote der Stadt posten.“

Was jüngst geschehen ist. Denn das sei das Besondere an Facebook. „Der Nutzer bekommt etwas präsentiert und muss nicht offensiv danach suchen.“ Selbstverständlich seien eben jene Stellenangebote auch heute schon auf der Internetseite der Stadt abrufbar, „aber ich muss das wissen und genau danach suchen“.

Facebook sei dagegen mehr wie eine Tageszeitung. „Da hat jemand eine Vorauswahl getroffen, ich erhalte ein Angebot und stoße so auf Themen, die ich vielleicht nicht gesucht habe, aber interessant finde“, so Graefe. „Es handelt sich so also um ein Angebot der Stadt an Menschen, die wir vielleicht anders nicht erreichen.“ Man sei fest überzeugt, so der Pressesprecher, dass man Feedback erhalte. Und das sei auch erwünscht. „Über Positives freut man sich“, so Graefe. „Und aus Negativem kann man lernen.“

Gleichzeitig macht er aber deutlich, dass Facebook sicher nicht die richtige Anlaufstelle sei, wenn man ein konkretes Anliegen mit der Stadtverwaltung klären möchte. „Da sind die bisherigen Wege wie Anruf, E-Mail oder Brief besser geeignet.“ Noch sei, so gesteht Graefe, die Zahl der Menschen, die die Seite verfolgen – rund 680 – überschaubar, „so können wir auch alle Nachrichten und Kommentare im Blick halten.“

Ob das immer so sein wird? Das muss sich zeigen. Genauso wie die Frage, ob auch Twitter oder Instagram für die Stadt interessant sind. „Das ist alles Neuland für uns. Das werden wir beobachten, beurteilen, dann sehen, was für uns sinnvoll ist und entsprechend reagieren“, so Graefe.

Zunächst ist man erst einmal im eigenen Haus unterwegs, um den verschiedenen Abteilungen das neue Angebot schmackhaft zu machen. „Wir müssen Facebook auch verwaltungsintern etablieren“, ist der Pressesprecher überzeugt. „Wir müssen den Kollegen zeigen, welche Möglichkeiten sie haben, die Ergebnisse ihrer Arbeit zu präsentieren.“ Dabei müsse man natürlich immer auch ein Auge darauf haben, dass es sich um Themen handle, „die sich für die Öffentlichkeit aufdrängen“.

Facebook erschien der Verwaltungsspitze zunächst das richtige Medium. Graefe: „Es spricht ein sehr breites Publikum an.“ Aber auch darauf habe man sich erst einmal einlassen müssen. „Wir haben überlegt, wie wir die Menschen ansprechen“.

Die Macher mussten lernen, dass es ein Foto braucht, um einen Beitrag offensiv zu bewerben. Aber dass dieser Weg der richtige ist, davon ist Graefe grundsätzlich überzeugt. Mit jedem Facebook-Like mehr.