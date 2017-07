Ärger um Schulhofsanierung

Niederdollendorf. Bauarbeiten an Schulen in die Ferien zu verschieben, ist üblich - dann stören sie niemanden. Im Fall der Schulhofsanierung in Niederdollendorf stimmt das aber nicht: Sie blockiert den Zugang zur Kleiderstube auf dem Gelände.

Weil der Schulhof von Longenburgschule und Drachenfelsschule saniert wird, könnte der Zugang zur Kleiderstube auf demselben Gelände blockiert sein. Das befürchtet der Soziale Arbeitskreis der CDU-Frauen Königswinter, deren Kleiderstube sich in ehemaligen Klassenzimmer-Containern befindet. Die Stadt Königswinter versprach gestern auf Anfrage des GA, man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung des Problems. Die Erreichbarkeit der Kleiderstube an diesem Donnerstag soll auf jeden Fall sichergestellt sein.

Besonders misslich aus Sicht der Kleiderstuben-Frauen um Leiterin Margret Brohl: Von der Sanierung und den damit zusammenhängenden Problemen des Zugangs zur Kleiderstube haben sie zufällig erfahren – und deshalb auch die Kunden nicht vorwarnen können. Von den finanziellen Verlusten, die eine fünfwöchige Unterbrechung mit sich brächte, ganz abgesehen. „Wenn uns ein Hausmeister nicht ganz nebenbei über die Sanierung informiert hätte, hätten wir wohl erst am Donnerstag das Problem entdeckt und erkannt“, so Anita Bergs.

Am Donnerstag ist der Weg noch frei

So hätten die Bauarbeiter vor Ort Margret Brohl zugesagt, am Donnerstag noch einen Weg freizuhalten. In der übrigen Bauzeit sei das aber nicht möglich – und die Kleiderstube daher wohl nicht zu erreichen, befürchteten die ehrenamtlich tätigen Frauen zunächst. Doch am Dienstag kam Bewegung in die Sache. Tatsächlich war der Stadt das Problem mit der Kleiderstube bei den Planungen nicht aufgefallen, wie der Königswinterer Stadtsprecher Nico Graefe einräumte.

Nachdem man nun darauf aufmerksam gemacht wurde, „versuchen die Kollegen in der Stadtverwaltung so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, damit die Kleiderstube durchgehend zu erreichen ist“. Bereits für diesen Mittwoch rechnete der Sprecher mit Ergebnissen. Graefe: „Wir sind mit der Baufirma darüber im Gespräch, welche Optionen wir haben.“ Vielleicht könne eine Erreichbarkeit über den Hintereingang hergestellt werden. Das wäre zwar umständlicher, zumindest aber könnten die Kunden in die Kleiderstube gelangen.

Zwei Bäume werden gefällt

Unabhängig davon müssen auf dem Schulgelände zwei Bäume gefällt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, war bei einer der regelmäßig stattfindenden Kontrollen zur Verkehrssicherheit auf dem Schulgelände festgestellt worden, dass zwei Bäume den Zugang der Feuerwehr zu den Räumen in den Obergeschossen behindern. Die ausladenden Kronen der beiden Bäume könnten das Anleitern der Feuerwehr im Notfall erschweren. Aus diesem Grund, so die Stadt, ist es erforderlich, die Bäume zu entfernen. Ein ausschließlicher Rückschnitt reiche leider nicht aus.

Die Fällarbeiten beginnen am Mittwoch, 19. Juli. Um auszuschließen, dass geschützte Tierarten dabei zu Schaden kommen, wurden die potenziellen Quartiere in den Bäumen vorab untersucht. „Es wurden keine Besiedlungen festgestellt“, so die Stadtverwaltung. Im Zuge der Schulhofsanierung sollen ersatzweise zwei neue Bäume auf dem Schulgelände gepflanzt werden. Behinderungen für den Verkehr sind laut Stadt nicht zu erwarten.