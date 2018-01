Stadt will Steuereinnahmen verbessern

Was Hundehalter beachten müssen, regelt grundsätzlich das Landeshundegesetz NRW. Es enthält ein allgemeines Rücksichtnahmegebot, legt fest, dass Hunde grundsätzlich an öffentlichen Orten anzuleinen sind, und untersagt, Hunde auf Aggression zu trainieren und züchten. Laut Landesforstgesetz dürfen Hunde auf Waldwegen ohne Leine laufen, außer in Naturschutzgebieten. So besteht im Siebengebirge eine generelle Leinenpflicht.

Laut Gesetz muss für die Haltung bestimmter Hunde eine Erlaubnis beim Ordnungsamt eingeholt werden. Dazu zählen Tiere, die unter die sogenannte 40/20-Regelung fallen, das heißt, wenn ihre Widerristhöhe 40 Zentimeter oder ihr Gewicht 20 Kilogramm überschreitet. Große Hunde müssen außerdem mit einem Mikrochip ausgestattet werden und über eine Tierhaftpflichtversicherung verfügen. Ebenfalls genehmigt werden müssen Hunde bestimmter Rassen wie Alano, Mastiff und Rottweiler und deren Kreuzungen, genauso wie Tiere, die als „gefährliche Hunde“ gelten, etwa Pitbull Terrier.

Darüber hinaus hat die Stadt Königswinter in ihrer „Verordnung zur Reinhaltung der öffentlichen Straßen und öffentlichen Anlagen“ Regeln festgelegt. Demnach müssen Hunde von Spielplätzen ferngehalten werden; sie dürfen Straßen, Gehwege, Radwege und Anlagen nicht beschmutzen. Halter oder Begleitperson müssen Verunreinigungen beseitigen. Im Gegensatz zu anderen Städten stellt Königswinter Hundekotbeutel bereit. Diese dürfen in öffentlichen Mülltonnen entsorgt werden.

Fragen von Hundehaltern beantwortet die Sachbearbeiterin Frau Roth, 0 22 44/ 88 93 96 oder E-Mail: hunde@koenigswinter.de