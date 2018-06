Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Rhein-Sieg-Kreis und in der Stadt Troisdorf hat die beiden Gutachten für die Sanierungsgebiete „Königswinter-Altstadt“ und „Königswinter-Drachenfels“ erstellt. Dazu ist etwa die Altstadt in 13 Bewertungszonen – mit Unterzonen – unterteilt worden. Die beiden Hauptkriterien waren dabei laut Ausschussvorsitzendem Martin Kütt die Lage sowie die Art der baulichen Nutzung, also Wohn-, Geschäftslage oder Mischnutzung. Der Ausschuss hat den Anfangs- und Endwert nach Paragraf 154 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) bestimmt, um die Bodenwertsteigerung nach der Sanierung zu ermitteln. Kütt benennt die vier Hauptmerkmale: Erschließungs-, Lage- sowie Planungsvorteile. „Außerdem kann ein allgemeiner Sanierungsvorteil auch eine Art Initialeffekt sein“, so Kütt. „Den hat es aber so in der Altstadt nicht gegeben.“

Die Einteilung der Zonen bringe es auch mit sich, dass es an den Grenzen nicht immer sofort ersichtlich sei, warum jemand zahlen müsse, der Nachbar aber nicht. „Die Villa Leonhart liegt etwa an der Hauptstraße, der Park an der Rheinallee“, so Kütt. Dessen Neugestaltung dient im Gutachten als Argument für die Bodenwerterhöhung an der Rheinallee. „Sobald die Bescheide verschickt sind, bleibt den Bürgern der Klageweg. Unter Umständen müssen wir uns im Ausschuss dann noch einmal damit auseinandersetzen.“ Ausgleichsbeträge im Kreis gab es laut Kütt zuletzt Ende der 1990er Jahren unter anderem in Rheinbach und Meckenheim. (Heike Hamann)

Die Gutachten sind abrufbar auf der Homepage der Stadt Königswinter.