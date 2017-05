Schüler beschäftigen sich mit Facebook & Co

Mit roten und grünen Karten bewerteten die Schüler in der Turnhalle des Schulzentrums Oberpleis das Verhalten im Internet.

OBERPLEIS. Risiken und Gefahren der sozialen Medien standen im Mittelpunkt der Medientage in Oberpleis. Die zweitägige Veranstaltung ist ein Pilotprojekt, das erstmals für die Fünft- und Sechstklässler angeboten wurde.

Von Gabriela Quarg, 30.05.2017

Wer kennt es nicht, das gute alte Freundebuch aus der Kindergarten- und Grundschulzeit? Von den Jugendlichen, die an diesem Vormittag im Halbkreis auf dem Boden in der Turnhalle des Schulzentrums Oberpleis sitzen, haben fast alle eines gehabt. Adresse, Alter, Hobby, Vorlieben und andere persönliche Informationen haben sie darin ihren Freunden mitgeteilt.

Genauso offenherzig, wie es viele heute auch in ihren Profilen im Internet tun. Der Unterschied: Der „Freundeskreis“ ist im World Wide Web unüberschaubar größer, und nicht jeder „Friend“ dort ist wirklich ein Freund. Sandra Roth, Schulsozialarbeiterin der Gesamtschule Oberpleis, und Stadtjugendpfleger Stefan Schmied können die Jugendlichen gar nicht eindringlich genug davor warnen, zu viele persönliche Informationen im Internet preiszugeben.

Risiken und Gefahren der Nutzung stehen im Vordergrund

Erstmals fand das Pilotprojekt „Medientage 2017“ im Oberpleiser Schulzentrum statt, das gemeinsam vom Servicebereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der Stadt, der Integrativen Gesamtschule Oberpleis, dem Gymnasium am Oelberg und der Katholischen Jugendagentur veranstaltet wurde. Als ausgewiesene Expertin konnte Medienpädagogin Kristin Langer, Referentin im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW und Mediencoach des Ratgebers „Schau hin“, für die fachliche Begleitung gewonnen werden.

Bei der zweitägigen Informationsveranstaltung machten verschiedene Referenten die Schüler aller fünften und sechsten Klassen auf Risiken und Gefahren bei der Nutzung von Smartphone und Co. aufmerksam. Konkret ging es um Themen wie „Was muss ich über Messenger und Online-Communities wissen?“, „Privatsphäre und Datenschutz“, „Cybermobbing“ und „Smartphone – aber sicher“.

„Das Projekt lag schon länger bei uns in der Schublade, da es nun mal viele personelle Kapazitäten kostet“, berichtet Schmied, der das Konzept gemeinsam mit Langer entwickelt hat. „Aber wir haben festgestellt, dass wir doch dringend etwas tun müssen.“ Sowohl seitens der Eltern als auch der Lehrer sei vermehrt der Wunsch geäußert worden, sich gemeinsam mit den Schülern des Themas „Medien“ anzunehmen.

Smartphone ist längst ein treuer Begleiter

Für viele Kinder und Jugendliche ist das Smartphone längst ein treuer Begleiter. „Heute wartet kaum einer mehr, bis die Kinder 13 Jahre alt sind“, weiß Langer zu berichten. Und Schüler, die kein „Whatsapp“ benutzten, seien mittlerweile schon in der Minderheit. Daher ist es den Veranstaltern wichtig, die Schüler möglichst früh zu erreichen. Vor allem in den fünften Klassen würden die Kinder unter enormem Druck stehen, so Langer: „Sie müssen sich neu positionieren. Und da ist das Smartphone auch ein Statussymbol.“

Um die Mediennutzung entwickele sich in den ersten beiden Jahren auf der weiterführenden Schule regelrecht ein Hype, oftmals entspanne sich die Situation dann ab der siebten Klasse wieder. „In dem Projekt geht es uns daher weniger um die Suchtkomponente, sondern vielmehr um die Frage, wie ich mich als junger Mensch im Alltag im Umgang mit Medien sinnvoll verhalte.“

Basiswissen zu Datenschutz fehlt oft

Vielen fehle schlicht und einfach das Basiswissen, ergänzt Schmied: „Die haben es zwar alle technisch total drauf, wissen aber überhaupt nicht, was zum Beispiel mit den Bildern passiert, die sie ins Netz stellen.“ Hier gelte es, nicht nur zu informieren, sondern vor allem zu sensibilisieren. So gab es bei vielen Schülern erstaunte Gesichter, als sie erfuhren, dass „Whatsapp“ die Profilbilder für eigene Werbezwecke nutzen darf.

„Die Rechte an eurem Bild seid ihr also schon mal los“, sagt Langer und rät, besser Grafiken zu nutzen oder Fotos, auf denen die Betreffenden nicht deutlich zu sehen sind. „Ihr schwimmt alle mit auf einer großen Welle, wisst aber gar nicht genau, wo ihr da mitmacht.“ Langer appelliert an die Schüler, sich gründlich zu informieren. „Sinnvoll wäre es, darüber nachzudenken, welche Risiken das birgt und welche Alternativen es gibt.“ Zum Beispiel alternative Messengerdienste, die mehr Sicherheit bieten.