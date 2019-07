Künftiger Gewerbepark

Die Stadt Königswinter kauft 2011 nach einem Ratsbeschluss die rund 22.000 Quadratmeter großen Flächen von Hayes Lemmerz in der Altstadt für zwei Millionen Euro, da die Firma dieses Gelände nicht mehr für ihre Produktion benötigt. Zwischen April 2011 und Oktober 2013 versucht die Stadt, das Gelände zu verkaufen. Rund 15 Investoren zeigen Interesse an dem Erwerb von Teilflächen oder des gesamten Areals. Als dann jedoch Pläne für ein Factory Outlet Center (FOC) in der Altstadt auftauchen, wird die Markterkundung erst einmal gestoppt.

Im November 2014 steht das Thema plötzlich wieder ganz oben auf der Tagesordnung – im Haushalt 2015 sind 2,4 Millionen Euro für den Abriss der Gebäude vorgesehen. Denn nur, wenn 2015 abgerissen wird, haftet der Verkäufer für mögliche Altlasten. Gleichzeitig zeigen die Künstler von Antiform Interesse an dem Gebäude. Sie wollen in den Hallen Ausstellungen organisieren. Nach zähem Hin und Her um bauliche und brandschutztechnische Fragen kann die Ausstellung XXL-Hallenkunst im August 2015 eröffnet werden.

Die Politik beschließt im Juni 2015 mit den Stimmen der Koalition aus CDU, FDP und Grünen den Abriss der Halle, lediglich das Verwaltungsgebäude soll erhalten werden. Die Künstler schalten den Denkmalschutz ein. Sie wünschen sich für das Areal eine Nutzung als Kulturzentrum. Im August 2015 wird der Beschluss für einen Teilabriss per Dinglichkeitsentscheidung gekippt, nachdem die Verwaltung mitgeteilt hat, dass es nun drei ernsthafte Interessenten gibt, die sich eine Nutzung der städtischen Fläche vorstellen können.

Im September 2015 beerdigt die Politik das Projekt FOC und beauftragt gleichzeitig die Verwaltung, Verhandlungen mit zwei möglichen Investoren aufzunehmen – im Gespräch sind ein Gewerbepark und ein VW-Oldtimer-Zentrum. Übrig bleibt letztendlich nur der Gewerbepark der Pütz Gruppe.

Nach zähem Ringen einigen sich die Stadt Königswinter und die Denkmalbehörde auf einen Kompromiss; Teile des Hauptgebäudes werden unter Schutz gestellt. Der Investor nimmt danach erneut die Verhandlungen mit der Stadt auf. Im Juli 2017 werden die Lemmerzhallen an die Pütz Gruppe verkauft.