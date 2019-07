Nach Felssturz in Königswinter

Bauleiter Bodo Westphal zeigt einen der Anker, die in den Felsen getrieben werden und an denen auch das Netz befestigt wird. FOTOS: HOMANN

Siebengebirge. Die Bauarbeiten an der L331 dauern voraussichtlich vier bis fünf Wochen. Der poröse Fels, aus dem sich Ende Mai zwei Brocken gelöst hatten, wird mit einem Netz gesichert.

Vier bis fünf Wochen müssen sich die Autofahrer auf der L 331 gedulden. Dort haben am Montag die Arbeiten zur Felssicherung begonnen. Die Fahrbahn ist knapp unter der Margarethenhöhe halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Ampelschaltung geregelt. Wie berichtet, hatten sich Ende Mai nach intensiven Regenfällen zwei Felsbrocken aus dem Hang gelöst. Das Technische Hilfswerk aus Siegburg und Bad Honnef hatte danach einen provisorischen Steingangzaun aus Holz gebaut.

Nach dem Abschluss des Grünschnitts und der Entfernung der lockeren Steine in dieser Woche soll in der kommenden Woche mit Bohrungen begonnen werden. Zwischen 80 und 100 Felsenanker mit einer Länge von drei bis vier Metern werden dem Fels dann ein stabiles Gerüst geben. Wenn die Anker an Ort und Stelle sind, wird ein hochfestes Stahldrahtgeflecht der Schweizer Spezialfirma Geobrugg mit Krallplatten auf die Anker und über den Fels gespannt. Das Netz, das aus 3,90 Meter breiten Bahnen besteht, wird eine Fläche von rund 400 Quadratmetern überspannen und soll verhindern, dass jemals wieder ein Stein auf die L 331 rollt. Die Bohrlöcher zwischen den Ankern und dem Fels werden zusätzlich mit Beton ausgefüllt. Die Kosten beziffert der zuständige Landesbetrieb Straßen NRW auf rund 100 000 Euro.

An der L 331 erwarten die Experten nach Abschluss der Arbeiten und Anbringung des Sicherheitsnetzes keine bösen Überraschungen mehr. „Wir werden dann lediglich alle fünf Jahre einen Pflegeschnitt machen“, sagt Bodo Westphal vom Landesbetrieb. Trotz des Netzes werde der Felshang schließlich nach und nach wieder verbuschen.