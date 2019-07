Wohnzimmerkonzert

RAUSCHENDORF. Zum Abschluss der Kachelsteiner Kulturtage war es noch einmal voll geworden im Haus von Michael Agi in Rauschendorf. Als Ausrichter des Dreiklangs aus Kunst, Literatur und Musik hatte er sein Haus für Finissage, Kinderkonzert und Gartenfest geöffnet.

Von Andrea Simons, 14.07.2019

Die Besucher saßen nicht nur auf dem Sofa und auf Gartenstühlen, sondern auch auf der Treppe und mit Kissen auf der Heizung: Zum Abschluss der Kachelsteiner Kulturtage war es noch einmal voll geworden im Haus von Michael Agi in Rauschendorf. Als Ausrichter des Dreiklangs aus Kunst, Literatur und Musik hatte er sein Haus für Finissage, Kinderkonzert und Gartenfest geöffnet. Das Wohnzimmer wurde dabei zur Bühne für die jungen Akteure, und die Zuhörer breiteten sich bis auf die Empore und die Terrasse aus, um zu hören, was die elf neun- bis 14-jährigen Nachwuchsmusiker aus dem Rhein-Sieg-Kreis und Bonn vorbereitet hatten.

Liebeslieder und Balladen

Alina Marten, Jannik Mersmann, Julian Ohlbach, Lea Hüttemann, Liam Billig, Lucas Michels, Monan Jülch, Sophie Preußer, Zeinab Akbarinanakaran sowie Xenia und Solveig Paulsen musizierten auf Flöte, Gitarre und Klavier traditionelle und anonyme Stücke wie das Liebeslied „Weiß mir ein Blümlein blaue“, die irische Ballade „The wind that shakes the barley“ oder das baskische „Ama Gochoa“, vor allem aber auch klassische Werke von Johann Sebastian Bach bis Frederic Chopin und Peter Tschaikowsky.

Nachdem sie mit ihrer Zwillingsschwester Xenia gerade noch harmonisches Zusammenspiel bei Georg Goltermanns viertem Cellokonzert demonstriert hatte, haute die 13-jährige Solveig Paulsen wenig später so intensiv in die Tasten, dass das böse Grollen und teuflische Lachen in Sergei Prokfjews „Suggestion diabolique“ den Raum und das Publikum ergriffen. Doch Entspannung folgte in Form von Heitor Villa-Lobos „Distribucao de flores“. „Stellen Sie sich Blumen mit dem intensiven Duft des Amazonas vor“, sagte Gitarrenlehrer Götz Berger, bevor er seine Schülerin Lea Hüttermann begleitete. Und die junge Flötistin bewies Puste und flinke Finger: Monan Jülich beendete das Wohnzimmerkonzert mit Tschaikowskys „Dumka“ markant und unter Ausnutzung der gesamten Klaviatur.

Kunst und Kultur liegen ihm am Herzen

Der Rhein-Sieg-Kreis habe den „Vorzug, eine große Anzahl hervorragender Künstler zu beherbergen“, hatte Kulturamtsleiter Rainer Land bei der Finissage unmittelbar vor dem Konzert einen früheren Oberkreisdirektor zitiert. Und er erweiterte den Satz: „Der Rhein-Sieg-Kreis kann sich glücklich schätzen, eine große Anzahl von Menschen zu beherbergen, denen Kunst und Kultur am Herzen liegt.“ Das sagte Land auch mit Blick auf Michael Agi, der sich dafür seit fast 25 Jahren in der Region einsetze, und mit Blick auf das Programm der vergangenen zwei Wochen.

Agis Haus in Rauschendorf sowie in den evangelischen Kirchen in Oberpleis und Heisterbacherrott waren Schauplätze für Kammermusik, Flamenco- und Lieder-Abend sowie eine Literarische Soiree unter dem Titel „Faust I“ gewesen. Dem gleichen Thema hatte auch die Ausstellung in Rauschendorf gegolten, die sich die Besucher zum Abschluss der Kachelsteiner Kulturtage in letztes Mal ansahen. Dieter Weber, Katinka Wessels, Martin Welzel, Rainer Weber und Wolfgang Hunecke hatten sich dem Thema mittels verschiedener Techniken – abstrakt, figürlich oder aber im Comic-Stil – gewidmet.

Die diesjährigen Kulturtage bilanzierend stellte Agi fest, dass vor allem der Kammermusikabend mit dem Duo Piadolla gut besucht gewesen sei, wenn die Resonanz diesmal wohl wegen des heißen Wetters insgesamt auch geringer war als im Vorjahr. Aber für kommenden Sommer seien wieder Kachelsteiner Kulturtage geplant. Bereits im November beginnt die nächste Spielzeit der „Klassik in Königswinter“ mit einem Liederabend.