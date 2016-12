Weihnachtliche Post im Siebengebirge

Einen Brief an das Christkind hat die siebenjährige Joela verfasst.

23.12.2016 Siebengebirge. Die Siebengebirgsredaktion des General-Anzeigers erreichte ein Brief der siebenjährigen Joela. Darin widmet sie dem Christkind ein herzerwärmendes Gedicht.

Am schönsten ist das Weihnachtsfest immer dann, wenn es mit Kinderaugen betrachtet wird. Die Geschichte von der Geburt Jesu. Eine Krippe im Lichterglanz. Die Vorfreude auf die Bescherung, wenn wie von Zauberhand das Christkind die Geschenke unter den Baum gelegt hat.

Ein herzerwärmendes Beispiel erreichte die Siebengebirgs-Redaktion des General-Anzeigers am Vortag des Heiligen Abends von der siebenjährigen Joela – mit einem Brief ans Christkind. „Liebes Christkind“, schreibt Joela in ihrer schönsten Kinderschrift, „du bist ein nettes Christkind. Ich freue mich jedes Jahr auf dich. Wenn du da bist, wird es mir immer warm ums Herz. Weil du so ein liebes Christkind bist, habe ich für dich ein Gedicht geschrieben.“ Und das lautet: „Eines Abends schwebt ganz sacht, ein Engel wieder durch die Nacht. Er schwebt umglänzt vom goldenen Schein ins Häuschen und geht hinein.

'He Alter, ruft er, die Zeit ist da!' Der Engel aber, wie ihr wisst, kein anderer als das Christkind ist.“ Seinen ganzen Zauber freilich entfaltet der Brief im kindlichen Original, das Joelas Mutter Klaudia Schneider, wie ihr geheißen, vor die Tür legen muss, damit es den Empfänger erreicht.

Liebe Joela, wir sind sicher: So schöne Post bekommt das Christkind nicht alle Tage. Dir und allen, die Du lieb hast, wünschen wir ein frohes Fest. Wie allen, die Freude an Deinen Zeilen haben. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele Menschen. (Claudia Sülzen)