40 Veranstaltungen 2018

Siebengebirge. Fast 40 Führungen, Wanderungen und Kurse in zwölf Monaten: Der Verschönerungsverein für das Siebengebirge (VVS) hat sein Programm für 2018 vor- und in einem Veranstaltungsprogramm zusammengestellt.

Von Alexander Hertel, 15.01.2018

Darin befinden sich „viele altbekannte Kurse, aber auch etliche neue attraktive Angebote“, so Eike Wirtz mit Blick auf die Zusammenstellung. Zu den bewährten Veranstaltungen gehört beispielsweise die Greifvogelschulung am Sonntag, 18. November, sowie am Sonntag, 25. November.

Eine Wiederholung erlebt auch die Wanderung zum Tag des Geotops am Sonntag, 16. September. Diese führt durch das Schmelztal, das Einsiedlertal zur Löwenburg und durch das Tretschbachtal. Im Mittelpunkt stehen dabei die Geologie und der historische Bergbau im Siebengebirge.

Zum Auftakt des Programms gibt es am Sonntag, 28. Januar, unter dem Titel „Grenzgang“ eine geführte Wanderung. Förster Marc Redemann geht dabei auf die Unterschiede zwischen Wirtschaftswald und Wildnis sowie mögliche Probleme durch die Einstellung der Forstwirtschaft ein.

Angebote gibt es auch für Kinder und Jugendliche. „Es wird heiß!“ lautet das Motto an den Sonntagen 25. Februar und 2. Dezember, wenn Kinder ab zehn Jahren ihr eigenes Frühstücksbrett aus hiesigem Holz gestalten können. An drei Wochenenden (24./25. März, 21./22. Juli und 20./21. Oktober) steht Bogenschießen auf dem Programm. Außerdem werden heimische Wildkräuter gesammelt und zubereitet (Sonntag, 15. April) sowie Experimente rund um die Natur (Sonntag, 7. Oktober) durchgeführt.

Der VVS veranstaltet an den Samstagen, 12. Mai und 27. Oktober, Fototouren durch das Siebengebirge. Auf der rund fünf Kilometer langen Wanderung bieten sich immer wieder Fernblicke, das Frühlingserwachen oder auch Herbstmotive als Fotomotiv an. Bei gutem Wetter nehmen die Fotografen noch den Sonnenuntergang mit. Den Jahresabschluss bildet am Sonntag, 16. Dezember, eine Wanderung auf dem Bittweg von Niederdollendorf zum Petersberg.

Eine Übersicht über alle Veranstaltungen, die Termine sowie Infos zur Anmeldung bietet der VVS auf seiner Homepage unter www.vv-siebengebirge.de. Die Kurshefte liegen auch in der Geschäftsstelle im Forsthaus Lohrberg, Löwenburger Straße 2, sowie in den Stadtverwaltungen Bad Honnef und Königswinter aus.