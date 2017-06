Polizei fahndet nach Verdächtigem

Königswinter. Die Polizei fahndet nach einem jungen Mann, der eine 89-Jährige bei einem Raub in Königswinter schwer verletzt haben soll. Die Ermittler bitten um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.06.2017

Bei einem Straßenraub auf der Hauptstraße in Königswinter ist am Mittwochvormittag eine 89-Jährige schwer verletzt worden. Die Polizei fahndet nun nach einem jungen Mann, der die Seniorin attackiert haben soll.

Wie die Beamten am Donnerstagmorgen mitteilen, war die Seniorin gegen 9.50 Uhr auf der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 455 unterwegs, als ein junger Mann versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Diese befand sich in dem Korb des Rollators der Frau. Als der Versuch jedoch misslang, soll der Täter die Passantin zu Boden geschubst haben. Er griff sich schließlich die Handtasche und und rannte davon. Die 89-Jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt und musste mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei leitete nach der Tat eine Fahndung nach dem Mann ein, die bislang jedoch erfolglos blieb. Der Mann soll zwischen 18 und 20 Jahre alt, groß und sehr schlank sein. Er hat der Beschreibung zufolge blondes gewelltes Haar und trug eine blaue Jogginghose und ein kariertes Hemd.

Wer Hinweise zu dem Verdächtigen geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0228-150 melden.