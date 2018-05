Unmittelbar nach dem Start

Königswinter. Ein Segelflugzeug ist in der Nähe des Flugplatzes Eudenbach abgestürzt. Bäume in einem Waldstück in der Nähe des Flugplatzes bremsten den Aufprall und verhinderten Schlimmeres.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.05.2018

Am Nachmittag stürzte kurz nach dem Start vom Flugplatz Eudenbach ein Segelflugzeug ab. Gegen 16 Uhr ließ sich der 60-jährige Pilot an einer Seilwinde in die Luft ziehen und klinkte sich selbstständig aus. Wenige Minuten später war das Segelflugzeug nicht mehr am Himmel zu sehen. Augenzeugen riefen daraufhin sofort die Rettungskräfte zur Hilfe.

"Wir gehen davon aus, dass es aufgrund der Thermik und Wetterlage zu einem Flugfehler gekommen ist. Das ist aber, nach aktuellem Stand, nur eine Vermutung", erklärte eine Sprecherin der Bonner Polizei. Der Pilot landete mit seinem Segelflugzeug wenige hundert Meter vom Flugplatz entfernt in einem Waldstück und konnte sich eigenständig aus dem Fluggerät befreien. Sicherheitshalber wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht.

Die Bonner Kriminalpolizei untersucht den Vorfall. "Es sind weitere Absturzursachen möglich. Daher wird das Segelflugzeug genau untersucht", so die Polizeisprecherin.