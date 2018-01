Königswinter. Im Sea Life in Königswinter stand wieder die alljährliche Fischinventur auf dem Programm. Geholfen haben dieses Mal die Jungen und Mädchen vom Königswinterer Kindergarten „Kleiner Drache“.

Große und kleine Reptilienfans mussten am Freitag im Königswinterer Sea Life durchaus auf ihre Finger aufpassen. Bei der alljährlichen Fischinventur wurden nicht nur die Bewohner des Aquariums gezählt, sondern auch die drei Schildkröten Tick, Trick und Track gewogen und gemessen.

„Geierschildkröten gehören zu den gefährlichsten Süßwasserschildkröten der Welt“, wusste Mitarbeiterin Michaela Fey. Rund zwei Kilo haben sie in den vergangenen beiden Jahren zugenommen. Unterstützung erhielten die Sea-Life-Mitarbeiter vom Königswinterer Kindergarten „Kleiner Drache“. „Die Kinder haben uns tatkräftig geholfen, alles zu zählen, was hier ist“, so Fey. Konkret bedeutete das rund 120 Arten in 36 Becken. Wenn die Meeresbewohner doch zu schnell waren, kam Trick 17 zum Einsatz: Ein Foto schießen und dort zählen.

Trotz gut 2000 Tierexemplaren war der Spaß nach einer Stunde vorbei. Registriert war dann alles – von der winzigen Glasperlenanemone bis zu Wrackbarsch Horst. Neue Arten gibt es ab Donnerstag, 15. März, zu bestaunen, wenn die Themenwelt „Abenteuer Schildkröte“ eröffnet. In ein neues Terrarium sollen im Laufe des Jahres zudem verschiedene Eidechsenarten ziehen.