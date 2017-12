Verzögerung bei Wartungsarbeiten

Königswinter. Eigentlich sollte das Lemmerzbad in Königswinter an diesem Samstag öffnen. Doch Verzögerungen machen dem Plan zunichte. So muss auch das Programm an Heiligabend ausfallen.

Das Lemmerzhallenbad in Königswinter bleibt über Weihnachten geschlossen. Entgegen der ursprünglichen Planungen kann das Bad nicht an diesem Samstag öffnen, sondern erst am kommenden Mittwoch, 27. Dezember. Das teilte jetzt der Betreiber mit.

„Leider haben sich die Arbeiten im Schwimmbad verzögert“, sagte eine sichtlich enttäuschte Elke Stoll von der Schwimmtreff GmbH. Das Wasser war nach Sanierungsarbeiten bereits wieder eingelassen worden, als eine Undichtigkeit festgestellt wurde. „Also mussten wir das Wasser wieder ablassen“, so Stoll. Die Undichtigkeit sei inzwischen gefüllt und der Fliesenleger bei der Arbeit.

„Für uns war das ganz schwierig. Wir mussten gebuchte Veranstaltungen absagen und wir hatten ja auch für Heiligabend ein tolles Programm geplant“, so Stoll. All das müsse man jetzt leider absagen. Aber zumindest hätten die Experten am Freitag grünes Licht für kommenden Mittwoch gegeben.

Weiter Infos im Internet unter schwimmtreff-koenigswinter.de