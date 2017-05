Alarmierung in Oberpleis

Königswinter. Ein Schmorbrand hat am Dienstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Oberpleis verursacht. Gelöscht werden musste jedoch nichts.

Von Jens Kleinert, 02.05.2017

Betroffen war nach Auskunft von Einsatzleiter Thorsten Weiler ein Stromtransformator in einer Schreinerei an der Straße In der Brückenwiese.

Ein privater Sicherheitsdienst habe gegen 14 Uhr den Notruf gewählt, nachdem ein Rauchmelder in dem Unternehmen ausgelöst habe. Löschen musste die Feuerwehr laut Weiler dann aber nicht. Der Trafo wurde lediglich vom Stromkreis getrennt.

Etwa 30 Minuten nach ihrer Alarmierung konnten die Einsatzkräfte aus Uthweiler, Bockeroth, Ölberg und der Altstadt wieder einrücken.