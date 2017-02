Lichtspektakel auf dem Drachenfels

Königswinter. Schloss Drachenburg verwandelt sich bis Ende März wieder in ein Lichtermeer. Am Freitagabend ist das Schlossleuchten gestartet.

Von Alexander Hertel, 17.02.2017

Licht an! Mit Einbruch der Dunkelheit am Freitagabend war es wieder soweit: Schloss Drachenburg erstrahlte in einem bunten Farbenmeer aus Licht. Zum dritten Mal hatte der Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld das Konzept für die Installation entworfen und das Schloss zum Leuchten gebracht.

Doch nicht nur die historischen Innenräume und die Fassade des in den 1880er-Jahren entstandenen Baus selbst, sondern auch der Park von Schloss Drachenburg und die Nibelungenhalle unterhalb des Schlosses strahlten in bunten Farben. Thema des diesjährigen Lichtspektakels sind Drachen. Videoinstallationen und Musik erwecken neben leuchtenden Figuren in versteckten Winkeln die Zauberwesen auf dem Drachenfels zum Leben.

Schlossleuchten Schloss Drachenburg Foto: Frank Homann Schloss Drachenburg leuchtet wieder.

Besucher können das Schlossleuchten bis zum 26. März immer freitags bis sonntags jeweils von 18 bis 22 Uhr besichtigen. Der Eintritt für Schloss und Nibelungenhalle kostet für Erwachsene neun Euro, Kinder zwischen sechs und 17 Jahren zahlen vier Euro.

Das Kombiticket, das neben dem Eintritt auch die Berg- und Talfahrt mit der Drachenfelsbahn einschließt, kostet für Erwachsene 15 Euro und für Kinder 9 Euro. Die Kombitickets können an den jeweiligen Terminen an der Talstation der Drachenfelsbahn oder vorab im Onlineshop gekauft werden.