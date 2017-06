Festakt und zwei Konzerte

OBERPLEIS. Mit einem Festakt und zwei Konzerten feiert der Schedrik-Chor des Gymnasiums am Oelberg in Oberpleis am Wochenende sein 25-jähriges Bestehen. Aufgebaut haben ihn Irina und Pavel Brochin, die 1992 eigens aus Moskau ins Siebengebirge gekommen waren.

Von Gabriela Quarg, 08.06.2017

„Wir hatten fest vor, nach zwei Jahren wieder abzureisen.“ Eigentlich sollte der Aufenthalt von Pavel und Irina Brochin in Oberpleis nur eine Art Gastspiel sein. Einen Schulchor sollte das Chorleiterehepaar aus Russland am Gymnasium am Oelberg aufbauen, danach wollten die beiden wieder nach Moskau zurückkehren.

Doch aus den zwei Jahren sind nunmehr 25 geworden – ein Vierteljahrhundert, das nicht nur für die beiden Musikpädagogen, sondern auch für den von ihnen geleiteten Schedrik-Chor eine einzige Erfolgsgeschichte ist. Das runde Jubiläum wird am Freitag mit einem offiziellen Festakt in der Aula des Schulzentrums sowie zwei Konzerten am Samstag in Heisterbacherrott und am Sonntag in Bonn gebührend gefeiert.

„Durch die Atmosphäre, in der wir aufgenommen worden sind, haben wir uns hier sofort wohl und vor allem auch gebraucht gefühlt“, erinnert sich Irina Brochin an die Anfänge in der neuen Heimat. Sie und ihr Mann waren an das Gymnasium am Oelberg eingeladen worden, um chororientierten Musikunterricht zu geben. Die raschen Erfolge des von ihnen aufgebauten Schulchors und nicht zuletzt auch zahlreiche Angebote aus der Region hatten zur Folge, „dass wir beschlossen, noch ein paar Jährchen dranzuhängen.“ Mittlerweile können sich die Brochins eine Rückkehr nach Russland nicht mehr vorstellen.

Dabei hätte anfangs niemand ahnen können, dass der neu gegründete Schulchor einmal zu internationalem Ruhm kommen sollte. „Angefangen haben wir mit 18 Kindern“, berichtet Irina Brochin. „Damals haben wir nicht mal davon geträumt, dass der Chor zu seinen besten Zeiten einmal mehr als 100 Mitglieder haben würde.“ Derzeit sind es rund 70 Kinder und Jugendliche, die mit Begeisterung mitsingen. Wie bei anderen Vereinen ist der Rückgang auch auf die gestiegenen schulischen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Ganztagsunterricht zurückzuführen.

Auszeichnung beim Europäischen Musikfestival

Bereits zwei Jahre nach seiner Gründung nahm die „Sängerjugend am Gymnasium am Oelberg“, so der damalige Name, erstmals an einem Chorwettbewerb teil. 1996 stellten sich die Oberpleiser dann auch der internationalen Konkurrenz: Beim 44. Europäischen Musikfestival für die Jugend in Belgien errangen sie in der Kategorie „Kinderchöre“ den ersten Preis.

Im gleichen Jahr gewann die „Sängerjugend“ beim 1. Erwitter Kinder- und Jugendchorwettbewerb mit dem bekannten ukrainischen Volkslied „Schedrik“ den Sonderpreis für die beste Interpretation eines Volksliedes. Kurzerhand entschloss man sich, den Chor in „Schedrik-Schulchor“ umzubenennen.

Es folgten zahlreiche weitere Preise und Auszeichnungen. Immer wieder war es vor allem der Klang, der nicht nur die Juroren, sondern auch die Zuhörer begeisterte. „Wir arbeiten sehr viel an Stimmbildung und Gehörbildung“, so Irina Brochin. „Das hat sich ausgezahlt.“ Für die Kinder und Jugendlichen ist der Chor dabei nicht nur Vergnügen, sondern auch harte Arbeit.

An jedem Donnerstag wird drei Stunden geprobt, einmal monatlich auch samstags. Ausverkaufte Säle bei den Konzerten und Auftritten, gemeinsame Fahrten zu Festivals und Chorreisen ins In- und Ausland entschädigen jedoch für die viele Mühe.

„Die Kinder bleiben in der Regel sehr lange dabei“, sagt Vorsitzende Petra Roßkamp. „Der Chor ist wie eine große Familie. Wenn man zusammen auf einem Festival ist oder einen Auftritt hat, dann schweißt das zusammen.“ Dass die jungen Sänger mit so viel Begeisterung dabei sind, liegt auch daran, dass die Chormusik über die Jahre erfrischend anders geworden ist.

Längst wird nicht mehr nur gesungen, sondern auch getanzt. Und das breite Repertoire von Klassik über Jazz bis hin zum Pop lässt ebenfalls keine Langeweile aufkommen. Um auch schon den ganz Jungen die Freude am Singen zu vermitteln, gibt es mittlerweile einen Junior-Chor. Kinder ab dem Grundschulalter werden hier auf den Eintritt in den großen Schedrik-Chor vorbereitet.

Mitmachen können übrigens nicht nur Kinder aus Oberpleis beziehungsweise Schüler des Gymnasiums: „Der Schedrik-Chor steht allen offen, die gerne singen“, betont Roßkamp.