Sanierung in Oberpleis

Oberpleis. Bislang hatte die Politik geplant, am Sportplatz in Oberpleis nur die absolut notwendigen Sanierungen durchzuführen. Jetzt kommt es anders: Für 1,15 Millionen Euro wird der Platz rundum erneuert.

Faustdicke Überraschung im Sportausschuss: Statt der bis dato geplanten Minimallösung bei der Sanierung des Sportplatzes in Oberpleis wird die Anlage nun komplett erneuert. Grund: Nachdem die Feinplanungen für das Gelände vorliegen, beträgt die Differenz zwischen den beiden Varianten „nur“ noch 100.000 Euro. Und was die Politik vor allem überzeugte: Bei der 1,15 Millionen Euro teuren Gesamtsanierung muss der Bauunternehmer Gewährleistungen übernehmen.

Markus Fischer vom Ingenieurbüro Dr. Fischer, das mit den Planungen beauftragt ist, hatte am Donnerstagabend im Sportausschuss die detaillierten Pläne vorgestellt. Durch Baupreissteigerungen und verschiedene notwendige Maßnahmen, die bis dato noch nicht bekannt waren, sowie zusätzliche Elemente wie ein Ballfanggitter verteuerte sich die ursprünglich mit knapp über eine Millionen Euro angesetzte Sanierung um 49.000 auf 1,05 Millionen Euro.

Arbeiten beginnen vermutlich Mitte September

Zudem, so machte Fischer deutlich, werde kein Unternehmen eine Gewährleistung auf den Unterbau geben. Sollten da unliebsame Überraschungen lauern, was keiner wisse, dann könnte es noch einmal teurer werden. Zudem würden zwar die einzelnen Anlagen saniert und der Ascheplatz durch einen Kunstrasen ersetzt, dem Rest des Platzes werde man sein Alter aber weiterhin ansehen, beim Pflaster würden die ausgebesserten Stellen selbstverständlich deutlich sichtbar sein.

Gedanken hatte sich das Büro auch über den Ausführungszeitraum gemacht. Eigentlich war geplant gewesen, möglichst bald anzufangen. Tatsächlich könnten die Arbeiten wohl Mitte September beginnen. Alles in allem sei mit einer Bauzeit von 24 Wochen zu rechnen. „Aber zum Verlegen der neuen Laufbahn und des Kunstrasenplatzes braucht es entsprechende Wetterbedingungen“, so Fischer. Daher sei damit zu rechnen, dass diese Arbeiten nicht vor März 2018 umgesetzt werden können.

Fertigstellung am 16. August 2018

Aber davon abgesehen, müsse man erst einmal ein Unternehmen finden. „Zurzeit werden überall Sportanlagen neu gebaut oder saniert“, so Fischer. Er habe jüngst in Siegburg einen Fall gehabt, bei dem sich auf die Ausschreibung lediglich ein Bieter gemeldet habe. Er schlug der Politik daher ein anderes Vorgehen vor. „Wir sollten das Projekt frei ausschreiben und nur festlegen, bis wann es fertig sein muss.“ Das habe den Vorteil, dass die Firmen bereits jetzt Planungssicherheit für das kommende Jahr hätten, aber nicht sofort anfangen müssten. Das sollte sich, so Fischer, auch günstig auf den Preis auswirken.

Die Politik konnte dieser Argumentation folgen. „Bei einer Vollsanierung haben wir eine höhere Kostensicherheit und eine vernünftige Gewährleistung“, so Michael Ridder von den Köwis. Allerdings wollte er die Bauzeit nicht völlig offen lassen. „Wir sollten einen festen Startpunkt festlegen.“ Auch alle anderen Parteien konnten sich diesem Vorgehen anschließen. Oliver Schikora (Grüne Alternative Königswinter) plädierte zudem dafür, eine Konventionalstrafe einzubauen, um eine Fertigstellung zum verabredeten Zeitpunkt sicherzustellen.

Dieser steht bereits fest: 16. August 2018; über den optimalen Startzeitpunkt wollen sich Ingenieurbüro und Stadtverwaltung noch verständigen. Angedacht ist ein möglicher Termin im November/Dezember. Einstimmig votierte der Sportausschuss anschließend für dieses Vorgehen.

Ebenfalls in diesem Zeitraum saniert werden soll das Umkleidegebäude am Sportplatz, im Haushalt sind dafür 260.000 Euro vorgesehen. Dieses muss saniert werden, wenn auch nicht zwingend im nächsten Jahr, so der Technische Dezernent Theo Krämer: „Aber es macht Sinn, beide Maßnahmen gleichzeitig in Angriff zu nehmen, damit der Sportbetrieb nicht zweimal unterbrochen wird.“