Arbeiten zwischen Vinxel und Oberkassel

Königswinter. Noch bis Freitag ist die L 490 tagsüber für den Individualverkehr gesperrt. Rund 800 Bäume müssen weichen, weil sie die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gefährden, so das zuständige Forstamt Rhein-Sieg-Erft.

Mit schwerem Gerät sind die Mitarbeiter seit Montagmorgen im Einsatz, um die markierten Bäume entlang der kurvenreichen Landstraße 490 zwischen Vinxel und Oberkassel zu fällen.

Viele der Bäume neigen sich in Richtung der Straße; nach starken Regenfällen und dadurch aufgeweichtem Erdboden oder im Winter bei Schneefall bestehe die Gefahr, dass diese Bäume ausgehebelt werden und auf die Straße stürzen, so Forstdirektor Stephan Schütte. Faulstellen an Stämmen und Ästen führten zudem zu einer Baumumsturz- und Astabbruchgefahr.

Die Arbeiten werden bis Freitag täglich von 8 bis 17 Uhr durchgeführt. In dieser Zeit ist die Landstraße für den Individualverkehr komplett gesperrt, die Linienbusse können passieren. Streckenposten kontrollieren die Zufahrten; eine Umleitung über Dollendorf ist ausgeschildert. Schütte ist überzeugt, dass die Arbeiten am Freitag abgeschlossen werden können.