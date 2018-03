Steht wieder frisch renoviert an ihrem Platz: Die englische Telefonzelle.

Ittenbach. Na also: Die Ittenbacher können aufatmen. Die schmerzlich vermisste englische Telefonzelle ist zurück - frisch lackiert und knallrot wie früher. Jetzt kann man das Kapitel abschließen, meint Katrin Janßen.

Versprochen ist versprochen: Die britische Telefonzelle aus der englischen Partnerstadt North East Lincolnshire steht seit Mittwoch wieder an ihrem angestammten Platz in Ittenbach. Und fesch sieht sie aus: knallrot, geradezu leuchtend im grauen Märzwetter, ohne einen Hauch von Rost.

Auch die letzten besorgten Ittenbacher, die sich nicht sicher waren, ob ihr Schmuckstück wirklich zurückkehren würde, können sich nun beruhigt zurücklehnen. Gerüchte, die Oberpleiser würden die Zelle bekommen, weil die Ittenbacher ihrer nicht würdig seien (angeblich „urinierten“ sie dort), hatten für gewaltige Unruhe unter den Nachbarn gesorgt. Aber jetzt steht sie wieder am Marienplatz – und nicht woanders. Gut verschlossen, damit niemand Schindluder damit treiben kann.

Allerdings hat der Bürgerverein bereits angekündigt, dass er die Zelle noch einmal öffnen will: um eine Gedenktafel im Inneren anzubringen. Diese soll an der Geschichte der Zelle erinnern. Allerdings wohl nicht an das jüngste Kapitel. Über dieses sollte man nun das Mäntelchen des Schweigens decken.