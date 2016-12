Auszeichnung für Realschule plus in Linz

23.12.2016 LINZ. Das Land Rheinland-Pfalz zeichnet Projektgruppe mit dem Eine-Welt-Schulpreis Rheinland-Pfalz 2016 des Vereins „Entwicklungspolitisches Landesnetzwerk" aus. Die Linzer Realschule plus darf sich jetzt auch „Fairtrade-School“ nennen.

Die Robert-Koch-Schule (RKS) Linz ist jetzt „Fairtrade-School“. Die entsprechende Urkunde überreichte Marc Ziebold vom Mainzer Bildungsministerium der Projektgruppe „FaiRKS“ um Bianca Becker, Lehrerin für Betriebswirtschaftslehre (BWL) und Fachoberstufen-Koordinatorin.

Damit ist die RKS die 14. Schule in Rheinland-Pfalz, die diesen Titel trägt. Damit nicht genug: Lars Bornheim, Jan Büttenbach, Maurice Diehl, Eric Gulden, Robin Piestert, Felix Raffel und Til Schulze haben auch den mit 400 Euro dotierten Eine-Welt-Schulpreis Rheinland-Pfalz 2016 des Vereins „Entwicklungspolitisches Landesnetzwerk“ nach Linz geholt. Die Auszeichnung für das beste entwicklungspolitische Engagement händigte den sieben Akteuren Svenja Enke aus.

„Mitte Juli hatten wir einen Projekttag an unserer Schule, bei dem wir etwas ganz besonderes geplant hatten“, berichtete Eric Gulden. Die sieben Akteure bauten einen Informationsstand auf, um über den fairen Handel, seine Vorteile und mögliche Gefahren zu informieren. Als Kooperationspartner stellte ihnen der Linzer Weltladen fair gehandelte Produkte zur Verfügung, die in kürzester Zeit verkauft waren. Durch diesen Erfolg bestärkt, plante die FaiRKS-Projektgruppe weitere Aktionen zum Thema fairer Handel – und hatte auch schon die Auszeichnung als Fairtrade School im Blick.

Zudem beteiligte sie sich an der Ausschreibung des landesweiten Schulpreises. Dafür mussten neben der Gründung eines Projektteams und dem Projekttag drei weitere Kriterien erfüllt werden. Sie wurden einerseits durch die intensive Kooperation mit dem Weltladen abgedeckt; zudem wurden die Schulhausmeister, Klemens Ehrenberg und Percy Reimann, davon überzeugt, im Schulkiosk fair gehandelte Pfefferminzrollen und Neapolitanerwaffeln anzubieten.

Zudem wird Fairtrade an der Robert-Koch-Schule nicht nur in BWL, sondern auch in anderen Unterrichtsfächern thematisiert, wie etwa im Fach Religion in der neunten Klasse oder in der zwölften Klasse, wenn es um Gesundheit und Ernährung geht. Auch die Elternvertreter unterstützen das Projekt. So haben sie etwa bei der Verabschiedung von vier Lehrern in den Ruhestand als Präsente Fairtrade-Produkte im Linzer Weltladen gekauft.

Die Projektgruppe „FaiRKS“ plant, auch bei anderen Schulveranstaltungen fair gehandelte Produkte anzubieten und am Tag der offenen Tür über das Thema zu informieren. Und die Schüler wollen den Weltladen als Kooperationspartner während der „fairen Woche“ unterstützen.

Die gesamte Schulfamilie ist stolz auf ihre Preisträger, und so waren bei der Verleihung unter anderem Monika Hombeul vom Schulelternbeirat und Helmut Anheuser vom RKS-Förderverein anwesend. Als Ehrengäste begrüßte Rektor Heinz-Jörg Dähler zudem den Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel, die Landtagsabgeordnete Ellen Demuth, Stadtbürgermeister Hans-Georg Faust, Ralf Groß von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Priska Dreher von der Kreisverwaltung und den Vorsitzenden des Weltladen-Trägervereins, Hans-Joachim Schmitz. (Horst-Dieter Küsters)