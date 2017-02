Durchsuchungen des LKA

08.02.2017 Königswinter/Troisdorf. Einen größeren Polizeieinsatz hat es am Mittwochmorgen in Troisdorf und in Königswinter gegeben. Das Landeskriminalamt hat Durchsuchungen durchgeführt.

Beamte des Landeskriminalamtes haben am Morgen offenbar Räume in Troisdorf und Königswinter durchsucht. Genauere Informationen wollten weder das Landeskriminalamt noch die Generalbundesanwaltschaft auf GA-Nachfrage geben. Erst im Laufe des Vormittags will die Bundesanwaltschaft eine Pressemitteilung veröffentlichen.

Nach Angaben von Radio Bonn Rhein-Sieg soll es sich um den Verein "Medizin mit Herz" aus Hennef handeln. Der Verein wird vom Verfassungsschutz NRW als extremistischer salafistischer Verein eingestuft und beobachtet. Grund sind Verbindungen in die salafistische Szene. (ga)

Weitere Berichterstattung folgt...