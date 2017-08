135 Jahre MGV "Gemütlichtkeit"

Königswinter. Der Männergesangverein "Gemütlichkeit" Rauschendorf wird 135 Jahre alt. Sein traditionelles Sommerfest ist ein beliebter Treffpunkt für das Dorf.

Von Von Gabriela Quarg, 28.08.2017

Wenn in Rauschendorf gefeiert wird, dann richtig: Nicht nur einen, sondern gleich drei Tage lang herrschte unter den mächtigen Kastanienbäumen auf dem „Alten Schulhof“ Partystimmung. Eingeladen zum traditionellen Sommerfest hatte der Männergesangverein „Gemütlichkeit“ Rauschendorf, der allen Grund zum Feiern hat: Auf 135 Jahre Vereinsgeschichte können die Sänger zurückblicken, und das in dem Jahr, in dem Rauschendorf selbst sein 900-jähriges Bestehen feiert. Als wäre das nicht schon genug, so hatte auch das Sommerfest zumindest ein kleines Jubiläum: Zum insgesamt 35. Mal fand die beliebte Veranstaltung am Wochenende statt.

Da krempelten die singenden Männer nur allzu gerne die Ärmel hoch, um drei Tage Partygeschehen reibungslos über die Bühne zu bringen. „Das ist schon eine große Herausforderung für uns“, so Vorsitzender Heinz Stümper: „Wir sind ja alle nicht mehr die Jüngsten.“ Aber immerhin hat man ja schon eine gewisse Übung in der Abwicklung des Festes – und kann stets auch auf viele helfende Hände aus den anderen Ortsvereinen zählen. „Das ganze Dorf ist auf den Beinen“, sagt Stümper und schmunzelt – ob vor oder hinter den Kulissen.

Besonders freute sich der MGV über die Mitwirkung des CJD Kindergartens – kein Wunder, schließlich wächst hier, deutlich zu vernehmen, der sängerische Nachwuchs heran. Mit fröhlichen Volksliedern und Tänzen erfreuten die Kinder am Samstagnachmittag das Publikum. Und so manch kleiner Solist empfahl sich bereits jetzt für eine spätere Karriere als Tenor beim MGV. Tatkräftig mit an Bord war auch das Team des Kindergartens „Die kleinen Strolche“, das für die Pänz eine Menge Spiele vorbereitet hatte.

Befreundete Vereine gestalten das Fest mit

Wenn gefeiert wird, darf natürlich auch Musik nicht fehlen. Da die Mitglieder des MGV selbst alle Hände voll zu tun hatten, gab es Gastauftritte befreundeter Ensembles und Chöre. So sorgten am Freitagabend die Söhne Rauschendorfs für Stimmung, am Samstag ließ die Musikgemeinschaft Bechen unter Leitung von Christian Röhrig mit flotter Blasmusik die Post abgehen. Eine besondere Überraschung hatte der Damenchor Wuppertal-Cronenberg für die Rauschendorfer parat: die Sängerinnen, die sich mit Blumenketten extra herausgeputzt hatten, hatten große Schilder mit dabei, auf denen die 20-jährige Freundschaft der beiden Vereine gepriesen wurde.

Deren Geschichte gab es dann für jedermann im Rahmen eines eigens getexteten Ständchens zu hören. Kennengelernt hatte man sich demnach bei einer Veranstaltung des Männerchores Birlinghoven „und die gegenseitige Freundschaft war sofort beschlossene Sache“, erinnert sich Stümper. Seitdem zählen die Wuppertalerinnen Jahr für Jahr zu den treuen Gästen beim Sommerfest. Begrüßen konnten die MGVler zudem Mitglieder befreundeter Vereine aus Bremervörde und dem niederländischen Gilze.

Am Abend spielten dann die „Helicopters“ zum Tanz und zur Unterhaltung auf. Und auch am Sonntag herrschte beste Stimmung in der Budenstadt auf dem Alten Schulhof. Zum Frühschoppen trat erstmals der neue Projektchor des MGV auf. Anschließend sorgten die Frauen und Männer vom Shantychor Solingen für Unterhaltung.