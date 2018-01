Patronatsfest der Junggesellen

Niederdollendorf. Simon Urban und Saskia Schwabe sind der strahlende Mittelpunkt beim Patronatsfest der Niederdollendorfer Junggesellen.

Von Gabriela Quarg, 25.01.2018

Im vergangenen Jahr war er noch als Hauptmann in die Aula der Longenburgschule eingezogen, diesmal durfte er die wertvolle Königskette tragen: Als amtierender König der Niederdollendorfer Junggesellen eröffnete Simon Urban mit seiner Königin Saskia Schwabe mit einem Tanz den Sebastianusball. Begleitet wurden die 133. Majestäten von Marc Oliver Rick und Linda Langenaack sowie Thorben Pieger und Leonie Schwarz sowie vom Vorstand der Bruderschaft.

Dieser war bei der Generalversammlung neu gewählt worden. An der Spitze steht nach wie vor Brudermeister Joshua Lang, wiedergewählt wurde zudem der zweite Brudermeister Christoph Winter. Neu im Amt ist Hauptmann Philipp Wollhöwer, der letztjährige König der Junggesellen. Ebenfalls wieder in den Vorstand gewählt wurde Fähnrich Erik Englart, neuer zweiter Fähnrich ist Thomas Ziersch. Bei seiner Vorstellung applaudierte eine ganz besonders laut: Die ehemalige Königin Stephanie Ziersch, 1999 in Amt und Würden, ist mächtig stolz, dass ihr Sohn ab sofort ein so wichtiges Amt in der Bruderschaft bekleidet.

Erste Amtshandlung des neuen Vorstands: Er konnte zahlreiche gut gelaunte Gäste in der Schulaula begrüßen. Den Ball zur Eröffnung des 346. Bruderschaftsjahres wollten sich auch die befreundeten Junggesellen aus Königswinter und Oberdollendorf nicht entgehen lassen: Sie waren mit großen Abordnungen zum Patronatsfest erschienen. Als Ehrengäste nahmen Andreas Leischner und Stephanie Handrick, geborene Koenen, Platz, die vor 25 Jahren als Königspaar die Bruderschaft regierten.

Ein Höhepunkt des Abends war die Übergabe von Spenden in Höhe von insgesamt 1500 Euro an vier gemeinnützige Vereine und Einrichtungen aus der Umgebung. Das Geld war beim traditionellen Benefizfußballturnier der Junggesellen im August zusammengekommen. Über eine kräftige Finanzspritze freuen konnten sich in diesem Jahr die Walter-Mundorf-Stiftung, die Messdiener aus Niederdollendorf, die örtliche Jugendfeuerwehr sowie der Förderverein „Pänz von Sankt Michael“ des Katholischen Kindergartens.

Weiteres Highlight der rauschenden Ballnacht zu vorgerückter Stunde: der Mitternachtswalzer der amtierenden Majestäten sowie das mitternächtliche Fahnenschwenken. Die Fähnriche zeigten zu so später Stunde keinerlei Ermüdungserscheinungen, sondern ließen die schwere Bruderschaftsfahne kunstvoll durch die Luft fliegen.