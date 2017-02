Feuerwehreinsatz in Königswinter

Königswinter. Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Hauses an der Mirbachstraße in Königswinter. Dank ihres Brandmelders entstand in der Nacht zum Samstag beim Brand einer Spülmaschine nur vergleichsweise geringer Schaden.

Ein Brandmelder hat die Bewohner eines Hauses an der Mirbachstraße geweckt und so Schlimmeres verhindert. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Löschzug Altstadt der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr alarmiert worden. In einer offenen Küche im zweiten Obergeschoss war eine Spülmaschine in Brand geraten.

Die schlafenden Bewohner wurden durch den Alarm eines installierten Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und konnten gerade noch rechtzeitig löschen. Die Kräfte des Löschzuges nahmen das Elektrogerät vom Strom und beförderten es ins Freie. Die Wohnung wurde belüftet. Weitere Maßnahmen waren laut Feuerwehr nicht erforderlich. Beide Bewohner wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Der Einsatz der zehn Wehrleute unter Leitung von Stadtbrandinspektor Heiko Basten endete gegen 2.45 Uhr.

Ohne die Rauchmelder wäre der Brand sicherlich längere Zeit unentdeckt geblieben, vermutet die Feuerwehr, und hätte somit eine große Gefahr, gerade in den Nachtstunden, für die Bewohner dargestellt. Erst am 30. November 2016 hatten in der Königswinterer Altstadt ebenfalls ausgelöste Rauchmelder Schlimmeres verhindert.

Damals waren Bewohner eines Wohn- und Geschäftshauses in der Fußgängerzone nachts durch lautes Piepen auf einen Brand in dem im Erdgeschoss befindlichen Ladenlokal aufmerksam geworden. Auch dort blieb es durch die frühzeitige Entdeckung nachfolgend bei einem Kleinbrand.