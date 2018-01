Rund 30 Feuerwehrkräfte vor Ort

Königswinter. Am Donnerstagnachmittag rückte die Feuerwehr in Königswinter zu einem Großeinsatz in die Altenberger Gasse aus. Starke Rauchentwicklung in einer Tiefgarage löste den Alarm aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.01.2018

Die Königswinterer Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag gegen 14.50 Uhr zu einem Großeinsatz in die Altenberger Gasse ausgerückt. Aus einer Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses an der Rheinallee hatten Anwohner einen Brandgeruch und leichten Rauch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert.

Die Einsatzkräfte konnten nach „intensiver Erkundung“ jedoch kein Feuer in dem Bereich feststellen, so Pressesprecher Lutz Schumacher. Auch Rauch und Brandgeruch nahmen sie in der Garage nicht mehr wahr. Die Einsatzkräfte vor Ort vermuteten schließlich Abgase als Ursache der von den Anwohnern beobachteten Rauchentwicklung.

Der Einsatz konnte kurze Zeit später wieder beendet werden. Nach rund 40 Minuten kehrten die 30 Wehrleute der Einheiten Altstadt, Niederdollendorf und Oberdollendorf sowie der städtische Rettungsdienst wieder zu ihren Unterkünften zurück.