Polizei sucht Zeugen

Oberpleis. Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag einen Busfahrer belästigt und ins Lenkrad der Linie 537 von Bonn nach Oberpleis gegriffen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nachhaltig in Erinnerung behalten wird ein Busfahrer der Linie 537 seine Fahrt von Bonn nach Oberpleis in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Nach Angaben der Bonner Polizei bestieg ein noch unbekannter Mann den Bus gegen 0.12 Uhr mit zwei Begleitern am Bonner Hauptbahnhof.

Bereits beim Einsteigen beschwerten sich die Fahrgäste über die Fahrpreise. Während der Fahrt wurden die Pöbeleien gegen den Busfahrer fortgesetzt. Kurz vor dem Haltepunkt am Oberpleiser Busbahnhof soll der Unbekannte dann gegen 1 Uhr an den Busfahrer herangetreten sein, ihn an den Schultern gerüttelt und in das Lenkrad des fahrenden Busses gegriffen haben. Nachdem er am Busbahnhof ausgestiegen war, soll er eine Scheibe im hinteren Teil des Busses eingeschlagen haben. Die Polizei hat daher Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Die Beamten des Verkehrskommissariats suchen nun nach Zeugen, die das Treiben des etwa 40 Jahre alten, etwa 1,65 bis 1,75 Meter großen Tatverdächtigen, der schwarze Haare und ein asiatisches Aussehen haben soll, beobachtet haben. Um Hinweise unter 0228/150 wird gebeten.