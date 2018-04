Fälle im Siebengebirge

Königswinter. Innerhalb der vergangenen zwei Wochen haben im Siebengebirge zwei Busse gebrannt. RSVG-Betriebsleiter Frank Wiedemann nennt dies "nach einer langen Zeit der Ruhe Zufall".

Nach zwei Bränden von Linienbussen der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) innerhalb von nur zwei Wochen sieht RSVG-Betriebsleiter Frank Wiedemann keine Gefahr für die Fahrgäste seines Unternehmens. „Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Der Bus ist immer noch ein sicheres Beförderungsmittel“, sagte er dem General-Anzeiger auf Nachfrage.

Am Freitagmorgen hatte ein Bus der Linie 520, die zwischen Dollendorf und Oberpleis verkehrt, vor Haus Schlesien in Heisterbacherrott lichterloh gebrannt. Die Fahrgäste hatten das Fahrzeug ebenso wie der Busfahrer noch rechtzeitig verlassen können. Der Brand war im Motorraum am Heck des Busses ausgebrochen.

Zwei Wochen zuvor war ein Bus der RSVG nach Dienstschluss auf dem Weg von Oberpleis ins Depot nach Weyerbusch komplett ausgebrannt. Auch hier waren dem Fahrer die Flammen aus dem Motorraum entgegengeschlagen. Schaden: rund 80 000 Euro.

Nur vier vergleichbare Fälle in zehn Jahren

In Heisterbacherrott wird die Schadenshöhe laut Wiedemann auf jeden Fall im sechsstelligen Bereich liegen, weil der Fahrgastunterstand ebenso wie die Fahrbahn voraussichtlich erneuert werden müssten. Dass eine Brandursache gefunden wird, hält er für eher unwahrscheinlich. „Das Problem für den Gutachter ist meistens, dass man später meist nicht wirklich viel feststellen kann.“ Deutschlandweit würden immer wieder Nutzfahrzeuge, wenn auch meist Lastwagen, brennen. Brände im Motorraum könnten die verschiedensten Ursachen haben. So könnte zum Beispiel durch den Riss in einem Schlauch Flüssigkeit auf den Turbolader tropfen und den Brand auslösen.

Dass innerhalb von nur zwei Wochen im Siebengebirge zwei Busse der RSVG in Flammen aufgehen, nennt Wiedemann „nach einer langen Zeit der Ruhe Zufall“. In den letzten rund zehn Jahren, seit er Betriebsleiter sei, könne er sich an vier vergleichbare Vorfälle erinnern. Seit mindestens 20 Jahren seien keine Fahrgäste zu Schaden gekommen. „Wir haben jeden Tag rund 300 Busse auf der Straße, auch wenn natürlich jeder Vorfall einer zu viel ist“, sagt er.

Busbrand in Heisterbacherrott Foto: Matthias Kehrein

Foto: Matthias Kehrein

Foto: Matthias Kehrein

Foto: Matthias Kehrein

Foto: Matthias Kehrein

Foto: Matthias Kehrein

Foto: Matthias Kehrein

Foto: Matthias Kehrein

Foto: Matthias Kehrein

Foto: Matthias Kehrein

Foto: Matthias Kehrein Der Bus brannte vollständig aus.

Foto: Rainer Lehmann Dunkle Rauchwolken stiegen über Heisterbacherrott auf.

Foto: Rainer Lehmann Das Feuer brach im hinteren Bereich des Busses aus.

"Ein zuverlässiger Partner"

Für die beiden Busunternehmen mit Sitz in Altenkirchen und Weyerbusch, beide aus Rheinland-Pfalz, legt Wiedemann übrigens seine Hand ins Feuer. „Das eine Unternehmen ist seit über zehn Jahren ein zuverlässiger Partner. Das andere Unternehmen ist bereits in der zweiten Generation für uns unterwegs“, sagt er.

Die Busfahrer hätten sich in beiden Fällen vorbildlich verhalten. „Sie müssen alle fünf Jahre ihren Führerschein verlängern lassen. Dazu gehören verschiedene Schulungen – unter anderem auch zum Brandschutz“, so Wiedemann.

Beim Landesbetrieb Straßen NRW geht man davon aus, dass die Fahrbahn abgefräst werden muss. Voraussichtlich am Mittwoch werde die Straßenmeisterei den Schaden unter die Lupe nehmen. Möglicherweise in der kommenden Woche könnte dieser dann behoben werden