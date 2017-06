Verwirrung um Straßenname in Oberpleis

Oberpleis. Ein Bericht zur Sanierung der Oberpleiser Probsteistraße löste eine Diskussion um die richtige Schreibweise des Straßennamens aus. Die Auflösung des Rätsels sorgte auch bei der Stadt Königswinter für Aufregung.

Von Alexander Hertel, 10.06.2017

Der Unterbau der Probsteistraße in Oberpleis ist nicht mehr stabil, bei der Stadt Königswinter sprach man sogar von einem „Pudding“. Doch während das Problem dort mit einer Sanierung behoben werden soll, tat sich kurz darauf ein anderes auf: Wie heißt die Straße eigentlich richtig? In den Unterlagen für den Bauausschuss, der die Straßensanierung beschlossen hat, und auf dem Stadtplan auf der Homepage der Stadt Königswinter wird sie mit „b“ geschrieben. So also auch im GA-Bericht vom Donnerstag.

Ein Leser kommentierte dann jedoch unter dem Facebook-Post kurz und knapp „ProPsteistraße...“. Auch im Personalausweis des Anwohners und auf dem Straßenschild werde sie mit einem „p“ an vierter Stelle geschrieben, beharrte er weiter, nachdem wir auf die Schreibweise mit „b“ im Stadtplan hingewiesen hatten.

"Himmel und Hölle" in Bewegung gesetzt

Irgendetwas stimmt an einer Stelle also nicht. Das Rätsel bedurfte somit einer Auflösung, die nur die Stadt geben konnte. Unsere Anfrage schien dort allerdings für einige Aufregung zu sorgen. „Himmel und Hölle“ habe er in Bewegung gesetzt, sagte Stadtsprecher Nico Graefe, der unter anderem bei den Stadtplanern und beim Standesamt nachgefragt hat, um die richtige Schreibweise zu erfahren.

Und tatsächlich: Sie heißt Propsteistraße. Ein Kollege in der Stadtverwaltung habe sogar vor Ort noch einmal nachgeguckt, so Graefe, und das entdeckt, was auch unser Leser schon schrieb: Auf dem Schild an einem Ende der Straße steht Propsteistraße. Kurios: Am anderen Ende der Straße fehle das Schild allerdings, gab der Stadtsprecher die Beobachtung seines Kollegen wieder. Warum, könne er nicht sagen – aber man werde sich darum kümmern.

Wird aus der Probsteistraße endgültig die Propsteistraße?

Das eine Rätsel war also gelöst, das andere hingegen noch nicht: Selbst auf den Wahlunterlagen werde die Straße immer mit „b“ geschrieben, wusste unser aufmerksamer Leser zu berichten. Und in den Ausschussunterlagen und auf dem Stadtplan stünde ja auch „Probsteistraße“.

Der Stadtsprecher will den Hinweis nun an die entsprechenden Abteilungen weitergeben. Mal sehen: Vielleicht wird aus der Probsteistraße endgültig und überall doch noch die Propsteistraße. Und dann natürlich auch bei uns.