VHS Siebengebirge

10.01.2017 KÖNIGSWINTER. Die Volkshochschule Siebengebirge bietet Kurse, Seminare und Vorträge von A wie Aquafitness bis Z wie Zeitung. Wegen des großen Bedarfs werden die Integrationskurse aufgestockt.

Acht große Themenbereiche sind wie ein Sesam öffne dich für den kleinen und großen Bildungshunger. Interessante Vorträge, Sprachkurse, aber auch Fitness- und Gesundheitsangebote eröffnen vielfältige Möglichkeiten, in der Freizeit spannende neue Erfahrungen zu machen.

Der 500. Jahrestag der Reformation schlägt sich auch im VHS-Programm nieder. VHS-Leiterin Hedwig Roos-Schumacher wies bei der Vorstellung besonders auf die Semester-Auftaktveranstaltung am Montag, 30. Januar, 19 Uhr hin. Dann wird Manfred Kock, der ehemalige Ratspräsident der Evangelischen Kirche in Deutschland, im Haus Bachem zum Thema „Christliche Freiheit und politische Kultur – religiöse Begründung von Gewalt muss überwunden werden“ sprechen.

Der künftige US-Präsident Donald Trump liefert seit Monaten Gesprächsstoff. Andrew B. Denison aus Pleiserhohn, gefragter Kommentator im TV und Radio, wird 100 Tage nach Amtsantritt fragen: „Trumps Amerika – welchen Kurs nehmen die USA?“ Termin: Mittwoch, 3. Mai, 19.30 Uhr in der Realschule Oberpleis.

Im zeitgeschichtlichen Bereich geht es auf Exkursion zur NS-Ordensburg Vogelsang in der Eifel. Aber auch Flucht und Vertreibung sind ein Thema – dabei wird die Brücke geschlagen von der Nachkriegszeit zu heute. Auch in der Küche wird über den Tellerrand geschaut. Beim gemeinsamen Kochen sollen sich Menschen unterschiedlicher Kulturen kennenlernen.

Im Komplex Familie werden Elterngeld, Taschengeld, Rente, aber auch die mehrsprachige Erziehung in binationalen Familien thematisiert. Nicht nur die Klassiker wie Italienisch, Spanisch und Englisch bietet die VHS, sondern als Sprachen können auch brasilianisches Portugiesisch, Japanisch, Chinesisch oder Arabisch erlernt werden.

Ein ganz großes Thema ist bei der VHS Deutsch für Ausländer. Hier wirkte sich die Flüchtlingswelle aus. 2016 wurden im Vergleich zu den Vorjahren „unglaubliche 4000 Unterrichtsstunden zusätzlich“ gegeben, betonte Hedwig Roos-Schumacher. „Das entspricht dem Pensum einer zweizügigen Grundschule.“ Insgesamt wurden mehr als 6000 Stunden Deutschunterricht erteilt – für 1431 Teilnehmer. Im Siebengebirge ist die Volkshochschule der einzige vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zugelassene Träger der verpflichtenden Integrationskurse für anerkannte Asylbewerber nach dem Zuwanderungsgesetz.

Im Februar kommt zu den fünf Kursen ein sechster hinzu, der jeweils mit zwei zertifizierten Lehrkräften bestritten wird. Dieser allgemeine Integrationskursus umfasst 700 Unterrichtsstunden, erstreckt sich über einen Zeitraum von acht bis neun Monaten und endet mit einer Abschlussprüfung. Ziel ist das Erlangen des Sprach-Levels B 1. Wo der Kursus besucht wird, ist den Teilnehmern freigestellt. Junge Männer, so Hedwig Roos-Schumacher, bevorzugen Bonn und nicht die Schule vor Ort. „Obwohl das Bamf in dem Fall die Fahrtkosten nicht ersetzt.“

Die VHS ermöglicht auch Einsteigerkurse als Vorbereitung oder Kurse speziell für Frauen. Künftig möchte die VHS ihr Angebot für Flüchtlinge durch eine berufsbezogene Deutschsprachförderung, die „DeuFöV“, erweitern. Der Bewilligungsantrag liegt allerdings noch beim Bamf. Roos-Schumacher zeigte die dicke Akte mit Papieren, die für die Antragsstellung erforderlich sind.

Das Team der VHS Siebengebirge wurde, zunächst befristet für ein Jahr, durch die Pädagogische Mitarbeiterin für Deutsch als Fremd- und als Zweitsprache, Rafaela Branzei (29), Master of Arts, verstärkt; die Kölnerin ist Ansprechpartnerin speziell für die Integrationskurse und hat in Bonn Italienisch und Spanisch, Deutsch als Fremdsprache sowie Hispanistik studiert. Es lohnt jedenfalls, das Semester-Programm genau unter die Lupe zu nehmen – egal, ob man Häkeln oder eine andere Sprache erlernen, Pfunde verlieren oder eine eigene Webseite erstellen möchte, dem Kölner Dom aufs Dach steigen oder im gleichnamigen Mut-Workshop „über den Schatten springen“ will. (Roswitha Oschmann)