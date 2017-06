Stadtentwicklung in Bad Honnef

Bad Honnef. Die Stadtentwicklung am Saynschen Hof verzögert sich weiter: Durch die Verlängerung des Mietvertrages der Post, könnte der Abriss und Neubau bis 2023 still stehen. Bürgermeister Otto Neuhoff will vermitteln.

Schlechte Nachrichten für Abriss und Neubau auf dem Postareal Am Saynschen Hof: Wie der General-Anzeiger erfuhr, hat die Post den Mietvertrag um fünf Jahre verlängert. Die Entwicklung des Geländes könnte damit schlimmstenfalls bis 2023 stillstehen. Bürgermeister Otto Neuhoff hat inzwischen angeboten, bei den Gesprächen über eine Verlagerung des Post-Zustellstützpunktes zu einem früheren Zeitpunkt zu vermitteln.

Dem Vernehmen nach wird über ein leer stehendes Gewerbeobjekt in Rheinbreitbach als Standort schon länger verhandelt. „Aber der Teufel steckt offenbar im Detail“, so der Verwaltungschef. Neuhoff hofft, in den Gesprächen auch die Bedeutung des Projektes für die Stadtentwicklung in die Waagschale werfen zu können.

Aus baurechtlicher Sicht keine Hindernisse

Die Bellevue Rhöndorf GmbH & Co. KG – die vier Gesellschafter hatten bereits den Umbau des ehemaligen Rheinhotels Bellevue in Rhöndorf umgesetzt – hatte das Areal 2010 erworben. 2014 wurde eine Planung vorgelegt, nach der das bestehende Gebäude abgerissen und an seiner Stelle ein Neubau errichtet werden soll. Mitinvestor Lutz Kelle und Architekt Wilfried Pilhatsch stellten das Vorhaben im Dezember 2014 im Rathaus der Öffentlichkeit vor.

Vorgesehen sind demnach Wohnungen, Büros, Ladenlokale und ein Supermarkt. Die Zufahrt zum Parkplatz und zur Tiefgarage ist – mit Ausnahme der Belieferung für den Supermarkt von der Bahnhofstraße aus – über den Saynschen Hof, die Ausfahrt an der Bahnhofstraße geplant. Grundlage der Planung ist ein gültiger Bebauungsplan. Planungsrechtliche Hürden bestünden nicht, hieß es jetzt erneut aus dem Rathaus. Aus baurechtlicher Sicht könnten die Investoren also loslegen.

Option auf Verlängerung soll getätigt werden

Voraussetzung dafür allerdings ist, dass für die verbliebenen Mieter Alternativen gefunden werden. Der größte unter ihnen: der Post-Zustellstützpunkt. Nicht tangiert wären weitere Teile des verzweigten Postkonzerns wie Postbank und Postfiliale. Diese sollten während des Neubaus zunächst in ein Provisorium angrenzend an das heutige Gebäude umziehen und später erneut im Komplex angesiedelt werden, hatte es stets geheißen.

Der Mietvertrag für den Zustellstützpunkt, über den wöchentlich rund eine Million Brief- und Paketsendungen verteilt werden, läuft Ende Juni 2018 aus. Jedoch, so bestätigte bei ihrer Vorstellung die neue Leiterin des Zustellstützpunktes, Katharina Putz, auf GA-Anfrage: „Es gibt eine Option auf Verlängerung um fünf Jahre. Und diese Option werden wir ziehen.“

Alternative in Rheinbreitbach

Investor Kelle bestätigte dem GA, dass die Post genau das inzwischen getan und damit von ihrem vertraglichen Recht Gebrauch gemacht hat. So recht verstehen mag er das nach eigener Aussage nicht. Seines Wissens stehe in Rheinbreitbach eine gute und wirtschaftliche Alternative bereit, zumal mit deutlich mehr Fläche, mehr Andockstellen für Transportfahrzeuge und deutlich besserer Verkehrsanbindung.

Kelle: „Das wäre für die Post sicher auch von Vorteil.“ Auch gebe es weitreichende Unterstützungsangebote etwa für den Umzug seitens der Investoren. Die Flinte ins Korn werfen mag Kelle nicht: Möglicherweise habe die Post verlängert, „um sich nicht aller Rechte zu verwehren“. Schlimmstenfalls „haben wir weitere fünf Jahre einen guten Mieter. Aber wir hoffen natürlich, dass es schneller geht“. Die Option einer weiteren Vertragsverlängerung gebe es jedenfalls nicht. Woran es hakt, dazu erhofft sich auch Neuhoff bald Klarheit – wenn denn die CSG, ein Gemeinschaftsunternehmen der Bilfinger Facility Services und Deutsche Post DHL Group, sein Angebot annimmt, Investoren und Postvertreter an einen Tisch zu bringen.

Bei der CSG laufen die Fäden zusammen. Eine Stellungnahme von dort war am Mittwoch nicht zu bekommen. Neuhoff: „Mein Eindruck aus bisherigen Gesprächen ist, dass das niemand in die Länge ziehen will. Wir haben erwartet, dass die Post die Option der Verlängerung zieht, als Vorsichtsmaßnahme. Das bedeutet aber nicht, dass sie weitere fünf Jahre in den Räumen bleibt.“

Ziel der Stadt jedenfalls müsse es sein, aus dem Saynschen Hof die Adresse zu machen, die seiner Lage und Bedeutung zukomme, so der Verwaltungschef. Neuhoff: „Die Post ist wie das Kaiser's-Gebäude eine Schlüsselimmobilie, wenn es um die Stadtentwicklung geht.“