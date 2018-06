Kein Führerschein, Drogen, gefälschte Kennzeichen

Königswinter. Eine ganze Reihe von Vergehen leistete sich ein Autofahrer, den die Polizei in Königswinter-Thomasberg anhielt. Er fuhr ohne Führerschein, hatte Drogen genommen und gefälschte Nummernschilder an einem nicht zugelassenen Auto montiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.06.2018

Ein Streifenteam der Polizeiwache Ramersdorf hat in der Nacht auf Freitag gegen 2.40 Uhr auf der Dollendorfer Straße in Königswinter-Thomasberg ein verdächtiges Fahrzeug kontrolliert. Wie die Polizei berichtet, gab der 22-jährige Fahrer eines silberfarbenen VW Polo den Beamten gegenüber sofort an, noch keinen Führerschein zu haben - diesen mache er aber gerade und habe auch bereits eine Fahrstunde absolviert.

Die Polizisten erkannten bei dem 22-Jährigen außerdem Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass es sich bei den am Auto angebrachten Kennzeichen um Totalfälschungen handelte. Das Fahrzeug war nicht zugelassen, nicht versichert und durfte im Straßenverkehr nicht geführt werden. Darüber hinaus fanden die Beamten bei einer 19-jährigen Fahrzeuginsassin eine geringe Menge Marihuana und stellten diese sicher.

Nach der Kontrolle brachten die Polizisten den 22-jährigen Fahrer zur Polizeiwache Ramersdorf, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Das Führen von erlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt. Die Ermittlungen dauern an.