Polizeieinsatz in Bad Honnef

Bad Honnef. Eine Verfolgungsfahrt von Bad Honnef nach Unkel hat sich ein bislang unbekannter Mann am Montagnachmittag mit der Polizei geliefert. Auch ein Hubschrauber wurde einbezogen.

Ein Zeugenhinweis, so die Pressestelle, auf ein verdächtiges Fahrzeug an der Endhaltestelle in Bad Honnef hatte die Polizei um 14.58 Uhr erreicht. Der Zeuge hatte das Auto und die drei Personen gemeldet, weil sie ihm verdächtig vorkamen. Als der Streifenwagen sieben Minuten später an der Endhaltestelle ankam, gaben zwei der Personen, die sich neben dem Wagen aufhielten, laut Polizei sofort Fersengeld.

Der Mann, der im Auto saß, hingegen gab Gas und brauste in Richtung Rheinbreitbach davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Bei der Überprüfung stellte sich nämlich außerdem heraus, dass die Nummernschilder an dem Fahrzeug als gestohlen gemeldet waren. Der Fahrer flüchtete weiter bis nach Unkel, wo er schließlich das Fahrzeug abstellte und sich anschließend aus dem Staub machte.

Die Polizei suchte mit mehreren Einsatzfahrzeugen nach dem Mann, auch ein Hubschrauber wurde einbezogen, zunächst jedoch ohne Erfolg. Die Ermittlungen der Polizei dauerten am Montagabend noch an. „Der Zeuge hat uns da einen sehr guten Hinweis gegeben und alles richtig gemacht“, lobte Pressesprecher Frank Piontek.