Polizei sucht nach Zeugen

Königswinter. Ein 19-Jähriger ist bei einem Unfall auf der L268 im Königswinterer Bergbereich mit seinem Peugeot in einen Graben geschleudert. Zuvor soll der Mann bei Überholmanövern andere Autofahrer gefährdet haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.10.2018

Nach einem Unfall auf der L268 in Königswinter, bei dem bereits am Freitag, 12. Oktober, ein 19-Jähriger mit seinem Auto in den Graben geschleudert ist, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Nach Angaben der Ermittler war der junge Mann an dem Nachmittag gegen 17.05 Uhr auf der L268 von Oberpleis kommend in Richtung Sand unterwegs, als er beim Abbiegen in die Straße "An der Dohlenhecke" die Kontrolle über seinen schwarzen Peugeot 307 verlor.

Das Fahrzeug schleuderte daraufhin gegen ein Verkehrsschild und blieb anschließend im dortigen Straßengraben liegen. Der 19-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Im Rahmen der Ermittlungen zu dem Unfall ergaben sich Hinweise auf eine Verkehrsgefährdung, teilte die Polizei auf GA-Anfrage mit. Dies sei der Grund, dass die Beamten nun öffentlich nach weiteren Zeugen suchen, sagte der Sprecher. Der 19-Jährige soll vor seinem Unfall bei mehreren Überholmanövern Fahrzeuge des entgegengekommenen Verkehrs gefährdet haben. Zudem soll er einen vorausfahrenden Pkw überholt und beim Wiedereinscheren geschnitten haben, sodass dieser ebenfalls gefährdet wurde.

Die Ermittler suchen daher nach Fahrern, die durch den Unfallfahrer gefährdet wurden. Diese sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0228/150 melden.