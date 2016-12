Messe in Oberpleis

19.12.2016 OBERPLEIS. Seit vielen Jahren ist es schöne Tradition, dass die Pfadfinder des Bezirks Siebengebirge am dritten Adventssonntag das Friedenslicht im Kölner Dom in Empfang nehmen und dann nach Oberpleis bringen.

„Terroristische Anschläge erschüttern unsere Gesellschaft und erfüllen uns mit Angst.“ „Alle zwei Minuten stirbt ein Kind an Malaria.“ „Rechtspopulistische Parteien erhalten immer mehr Zuspruch.“ Tagtäglich gibt es so viele schlechte Nachrichten, dass sie kaum von guten aufgewogen werden können. Schwarz auf Weiß waren sie am Samstag bei der Jugendmesse in der Pfarrkirche Sankt Pankratius Oberpleis nachzulesen: auf großen Zetteln, die die Pfadfinder an einen aus weißem Band geknüpften „Zaun“ vor dem Altarraum gepinnt hatten – Nachrichten, die in der fröhlichen Adventszeit nachdenklich stimmten. Doch ein kleines Licht leuchtete an diesem Abend gegen das Dunkel, das sich auf der Welt ausbreitet: das Friedenslicht aus Bethlehem.

Als Symbol für ihren Einsatz für den Frieden hatten die jungen Leute des Stammes Oberpleis der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg das Friedenslicht aus Bethlehem in die Gemeinde gebracht – eine kleine Flamme, entzündet in der Geburtsgrotte Jesu. Von den Pfadfinderverbänden wird dieses Licht seit jeher in ganz Europa verteilt, als ein Zeichen der Hoffnung und der Solidarität, unabhängig von Religion, Weltanschauung oder Hautfarbe.

Seit vielen Jahren ist es schöne Tradition, dass die Pfadfinder des Bezirks Siebengebirge am dritten Adventssonntag das Friedenslicht im Kölner Dom in Empfang nehmen. Mit dabei waren in diesem Jahr auch insgesamt zwölf Kinder aus Oberpleis. Tagelang hatten sie die kleine Flamme dann sorgsam gehegt und gepflegt, damit sie ja nicht erlischt, sondern bei der Friedenslichtmesse an die Menschen weiter gegeben werden kann. An die Gottesdienstbesucher waren zu Beginn zahlreiche kleine Kerzen verteilt worden, so dass während der Messe vor fast jedem ein Friedenslicht flackerte. Viele Oberpleiser hatten zudem eigens Windlichter mit in die Kirche gebracht, um die wertvolle Flamme im Anschluss auch heil mit nach Hause nehmen zu können. (Gabriela Quarg)