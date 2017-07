Sportlerfest auf Gut Buschhof

Der Name ist Programm: „Gnadenlos Rock“ brachte die Besucher auf der Terrasse des Clubhauses in Stimmung.

Den kleinen gelben Ball fest im Blick: Die Sportler stellten am Samstag unter Beweis, dass sie in unterschiedlichen Disziplinen versiert sind.

THOMASBERG. Die HSG Siebengebirge, der SSV Königswinter und der Tennisclub Grün-Weiß Gut Buschhof organisierten unter dem Motto „Sport 'n' Family“ ein großes Familienfest auf Gut Buschhof.

Von Gabriela Quarg, 11.07.2017

Tennisspieler beim Dauerlauf, Handballer, die mit Tennisbällen jonglieren, und Ball spielende Leichtathleten – da herrschte doch irgendwie „falsche Welt“ am Samstag rund um das Gelände des Tennisclubs Grün-Weiß Gut Buschhof in Thomasberg. Doch was eigentlich nicht unbedingt zusammengehört, ergänzt sich ganz wunderbar: Das stellten die HSG Siebengebirge, der SSV Königswinter und der Thomasberger Tennisclub bei ihrem Familienfest eindrucksvoll unter Beweis.

Unter dem Motto „Sport 'n' Family“ hatten die drei Vereine nicht nur ihre insgesamt 1250 eigenen Mitglieder, sondern auch alle, die sich gerne bewegen und sportlich betätigen, zu einem großen Miteinander mit einer Menge Spiel, Spaß und Unterhaltung eingeladen. Gefeiert wurde unter schattigen Bäumen auf der Tennisanlage am Gut Buschhof, von der aus die Besucher bei herrlichem Wetter einen eindrucksvollen Fernblick bis nach Köln genießen konnten.

Vorbereitungen liefen seit Februar

„Das Fest ist auch ein Dankeschön an unsere Sportler für eine tolle Saison“, sagte Dietmar Jost, Vorsitzender des TC Grün-Weiß Gut Buschhof. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Vereine sozusagen im „Teamplay“ einen Sportlerball auf die Beine gestellt, der ausgesprochen gut ankam.

Der für dieses Jahr avisierte Termin war jedoch durch die Festivitäten im Zusammenhang mit dem Reformationstag blockiert, „daher sind wir auf die Idee gekommen, stattdessen ein Open-Air-Fest für die ganze Familie zu veranstalten“, so Jost. Bereits im Februar hatten die Veranstalter mit den Vorbereitungen begonnen, „auch das gute Wetter haben wir rechtzeitig bestellt“.

Einig war man sich, dass sich jeder Verein mit seinen Aktivitäten und Stärken einbringen und präsentieren sollte. So gab es unter anderem einen Staffellauf, bei dem die Teilnehmer in Dreier-Teams – jeweils ein Handballer, ein Tennisspieler und ein Leichtathlet – nicht nur ihre Ausdauer unter Beweis stellen mussten, sondern auch ihr Talent im Umgang mit kleinen gelben und größeren bunten Bällen. Alle, die mitmachten, hatten nicht nur eine Menge Spaß, sondern freuten sich am Ende auch über eine Urkunde.

Sportlich ging es außerdem beim Streetball und beim Tennisforderungsspiel zu. Die Kinder konnten sich derweil auf der Hüpfburg austoben oder sich von den Zauberstücken verzaubern lassen, die Magier Joa an diesem Nachmittag vorführte. Für beste Stimmung sorgten zudem heimische Musikgruppen: Den Anfang machte der Musikzug Bergklänge, danach war „Gnadenlos Rock“ mit der gleichnamigen Band angesagt.

Bei der abendlichen Sportlerparty stellten die Besucher dann unter Beweis, wie gut es doch ist, eine ordentliche Kondition zu haben – durchgehalten wurde bis weit nach Mitternacht. Die Nachwuchssportler aus allen drei Vereinen können sich übrigens auch noch im Nachhinein freuen: Die Einnahmen durch den Kuchenverkauf, die Tombola-Verlosung und den Verkauf von Speisen und Getränken bei der Sportlerparty kommen den verschiedenen Jugendabteilungen zugute.