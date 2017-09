Wandertag ist gestartet

Siebengebirge. Die Teilnehmer des GA-Wandertages haben sich um 9 Uhr bei strahlendem Sonnenschein auf die vier verschiedenen Routen begeben. Hier sind erste Eindrücke der 5-km-Strecke.

Die Wetter-App spricht eine eindeutige Sprache. Samstag und Montag wird es regnen. Aber für Sonntag zeigt sie eine strahlende Sonne. Dem 40. GA-Wandertag im Siebengebirge steht also nichts im Wege. Im Gegenteil, die Teilnehmer haben bestes Wanderwetter auf die Fünf-, Zehn-, 20- und 30-Kilometer-Routen.

Start und Ziel ist in diesem Jahr Haus Schlesien in Heisterbacherrott. Gestartet werden kann zwischen 9 und 11 Uhr; der Zieleinlauf ist bis 17.30 Uhr möglich. Zum Jubiläum gibt es zudem noch ein besonderes Highlight: Gleichzeitig mit dem Wandertag wird in Haus Schlesien erstmals eine Wander- und Outdoormesse stattfinden; sie ist von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

GA-Wandertag 2017 (1) - 5-km-Strecke Foto: Jörg Manhold

Foto: Sylvia Binner

Foto: Sylvia Binner

Foto: Sylvia Binner

Foto: Jörg Manhold

Foto: Sylvia Binner

Der General-Anzeiger hat eigens einen Bus-Shuttle eingerichtet, der die Teilnehmer mit Startkarten bequem aus Bonn und Bad Godesberg ins Siebengebirge bringt. Autofahrer sollten sich bewusst sein, dass zwischen 9 und 18 Uhr am Sonntag besonders viele Wanderer unterwegs sind.

Ehrenpreis ist ein Besuch im Aqualand Köln

Davon betroffen sind insbesondere der Start- und Zielbereich rund um Haus Schlesien, Dollendorfer Straße, Heisterbacherrott, die L 83, Dissenbachtalstraße, Bonn-Hoholz, die L 490, Langemarckstraße/Vinxeler Straße, Bonn-Oberkassel in Richtung Vinxel, die L 268, Heisterbacher Straße, Oberdollendorf Richtung Heisterbacherrott, die K25, Oberdollendorf Richtung Vinxel und rund um Gut Heiderhof, Alter Heeresweg.

Zudem gibt es am Wandertag Ehrenpreise für die größte teilnehmende Familie, ihr winkt ein Familien-Tagesbesuch im Aqualand Köln. Über den General-Anzeiger- Vereinspreis wird sich der größte teilnehmende Verein freuen können. Auf den ältesten Teilnehmer wartet ein Bustagesausflug für zwei Personen, ebenso auf die Älteste . Die Schule mit den meisten Teilnehmern erhält 500 Euro Preisgeld, die zweitplatzierte 300 Euro. Zudem gibt es Sonderpreise, die unter allen Teilnehmern ausgelost werden. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am Mittwoch, 13. September, im General-Anzeiger.

Alle Informationen zu den vier verschiedenen Routen, Anfahrt und Startkarten gibt es hier.