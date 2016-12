So gesehen

20.12.2016 Königswinter. Hundebesitzer kennen es aus leidvoller Erfahrung: Kaum verlassen sie das Haus, macht sich Bello an der Einrichtung zu schaffen. Doch wie erziehe ich den Vierbeiner dazu, das Haus nur zu hüten und nicht zu verwüsten? Eine Glosse von Claudia Sülzen.

Was wäre die Adventszeit ohne all diese schönen Klassiker, die so zuverlässig in den letzten Tagen vor dem Fest über die Bildschirme flimmern wie der Stromverbrauch dank Tausender Lichterketten in die Höhe schnellt. „Der kleine Lord“, „Drei Nüsse für Aschenbrödel“, „Ist das Leben nicht schön?“ und nicht zu vergessen „Kevin allein zu Haus“. Kevin? Nun, unser Kevin heißt Nougat. Und das mit dem „allein zu Haus“ will der Teenager auf vier Pfoten noch lernen. Und natürlich wünscht sich der Halter eines Hundes in dessen ärgster Sturm- und Drangphase dabei alles, nur nicht ein solches Chaos, wie es Macaulay Culkin in der Titelrolle im Streifen von 1991 bei der Jagd auf zwei dusselige Einbrecher verbreitet.

Womit wir unweigerlich wieder bei der Flimmerkiste wären. „Nichts schläfert derart ein wie fernsehen“, ist immer wieder zu hören. „Für mich das beste Schlafmittel.“ Was, wie wir jetzt wissen, auch für die Hunde unter uns gilt.

Nougat allein zu Haus, dieser Gedanke versetzte uns angesichts des Sofas nun doch etwas in Unruhe. Nicht, dass es einem Weltuntergang gleichkäme, wenn unser Hausgenosse seinen Astralkörper darauf betten würde. Aber was, wenn er in Ermangelung sonstiger Ablenkung durch das zweibeinige Hauspersonal die Teenagerzähne ins Polster schlägt?

Der Herr des Hauses wusste Rat. Und so fanden die heimkehrenden Familienmitglieder am Abend nicht nur ein hell erleuchtetes Haus, sondern auch ein eingeschaltetes Fernsehgerät vor. Programm: „Eine zauberhafte Nanny“. Und während auch in diesem Streifen mit der wunderbaren Emma Thompson als ungewöhnliches Kindermädchen zeitweilig das blanke Chaos herrscht, empfingen uns ein intaktes Sofa und himmlische Ruhe. Wenn man vom durchdringenden Schnarchen unseres Vierbeiners absieht, natürlich. (Claudia Sülzen)