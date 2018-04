Fast 9.000 Höhenmeter will Norman Franke bei seiner Tour zurücklegen.

Königswinter. Der Extremsportler Norman Franke fährt seit dem frühen Morgen immer wieder den Drachenfels mit seinem Karbonrad rauf und runter. Am Ende will er fast 9.000 Höhenmeter zurücklegen.

Von Alexander Hertel, 26.04.2018

Seit dem frühen Morgen ist Norman Franke unterwegs. Mit seinem Rennrad fährt der 32-Jährige vom Radtreff Campus Bonn im Rahmen der "Everest Bike Challenge" ganze 49 Mal den Drachenfels rauf und runter. Am Ende will er auf fast 9.000 Höhenmeter kommen, eben so viele wie der Mount Everest hoch ist. Dabei zählen nur die Höhenmeter bergauf, da es bei der Abfahrt zum Tal keinen Meter Anstieg gebe, sagte er im Vorfeld der Herausforderung.

Rund 15 Stunden dauert seine Tour, ab 18 Uhr wollen ihn Mitglieder seines Vereins Radtreff Campus Bonn vor Ort auf den letzten Auf- und Abfahrten unterstützen. Norman Franke fährt dabei die Route an der Hirschburg vorbei bis zur Bergstation der Drachenfelsbahn. Gegen 19 Uhr will er das Ziel erreicht haben.

Der Extremsportler stellt sich der Herausforderung nicht zum ersten Mal. Bereits am Alpe d'Huez in den französischen Alpen und am Schauinsland im Schwarzwald hat er die Höhe des höchsten Bergs der Welt schon einmal erreicht. Der 32-Jährige fährt auch für einen guten Zweck: Die Sponsorengelder spendet er der DKMS.