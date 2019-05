GA-Interview

Nils Suchetzki ist in Mainz geboren, in Vinxel aufgewachsen und wohnt jetzt in Niederdollendorf. 2015 legte er sein Abitur an der Jugenddorf Christophorusschule (CJD) ab. Er studierte dann zunächst International Business in Maastricht. Seit 2016 studiert er Geschichte und Englisch auf Lehramt an der Bonner Uni. Mit 14 Jahren trat er in die SPD ein. Er ist Geschäftsführer der Jusos Rhein-Sieg und Mitarbeiter der Kreistagsfraktion. Er engagiert sich auch in der evangelischen Kirchengemeinde in Stieldorf in der Konfirmandenarbeit und nimmt als Betreuer an den Ferienfreizeiten des Vereins „Die Ameländer“ teil.