Michael Ottersbach wird Pfarrer im Siebengebirge

Bad Honnef. Große Veränderung für die Katholiken in Bad Honnef und Unkel: Michael Ottersbach wird neuer Pfarrer für die Seelsorgebereiche Bad Honnef und Unkel. Pfarrer Bruno Wachten geht im Sommer in den Ruhestand.

Bad Honnefs Pfarrer Bruno Wachten geht im Sommer in Ruhestand und der Unkeler Pfarrer Andreas Arend tritt gleichzeitig als leitender Pfarrer zurück. Dies teilte der Erzbischof von Köln, Kardinal Rainer Maria Woelki, nun den Gemeinden mit. Nachfolger in beiden Gemeinden soll zum 1. September Michael Ottersbach werden, derzeit Stadt- und Kreisjugendseelsorger in Leverkusen und im Rheinisch-Bergischen Kreis. Kardinal Woelki dankt in seinem Schreiben den beiden Pfarrern für ihr Engagement.

Dass künftig nur noch ein Pfarrer beide Seelsorgebereiche betreuen wird, hat einen einfachen Grund: „Vielleicht wissen Sie, dass es weitere Seelsorgebereiche im Erzbistum Köln gibt, die derzeit ebenfalls keinen leitenden Pfarrer haben. Auch können wir etwa 100 weitere bisherige Planstellen im Pastoralen Dienst nicht besetzen“, schreibt Woelki in seinem Brief an die Gemeinden. Die Welt verändere sich rasant, auch die Einstellung der Menschen zu Glaube, Religion und Kirche habe sich geändert. „Ich denke, dass in Zukunft die Kirche im Erzbistum Köln keine von Hauptberuflichen versorgte Kirche sein wird, sondern eine miteinander sorgende Kirche, in der es verschiedene Dienste und Rollen, aber keine unterschiedliche Würde der Getauften gibt.“

Pfarrer Arend bleibt als Pfarrvikar

So werden laut Mitteilung die beiden Pastoralteams gemeinsam den neuen Sendungsraum Bad Honnef/Unkel betreuen. Pfarrer Arend bleibe als Pfarrvikar (also als Priester ohne Leitungsfunktion) den Gemeinden erhalten – die einzelnen Pfarrgemeinden bleiben demnach auch weiterhin eigenständig. Zudem soll Ottersbach, der sich sobald wie möglich vorstellen will, von „Verwaltungsaufgaben entlastet werden, damit er mehr Zeit für den gemeinsamen Weg und die Kooperation der Seelsorge in den Seelsorgebereichen hat“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Daher werden in beiden Seelsorgebereichen möglichst noch in diesem Jahr je eine Verwaltungsleitung eingesetzt. Otterbach stammt aus Windeck-Wilberhofen und hatte als 26-jährige Diakon Papst Benedikt XVI. beim Weltjugendtag 2005 bei zwei Messen mit dem Papst assistiert.