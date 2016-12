Rhein in Flammen 2017

Das Inselfest zu Rhein in Flammen lockt Jahr für Jahr viele Besucher an. Ab 2017 wird es von RheinEvents organisiert.

21.12.2016 SIEBENGEBIRGE. Das Inselfest zu Rhein in Flammen auf Grafenwerth bekommt eine neue Chance. Nachdem der vormalige Veranstalter das Handtuch geschmissen hatte, hatte die Stadt Bad Honnef das Inselfest neu ausgeschrieben.

Den Zuschlag erhielt die Agentur RheinEvents GmbH aus Bonn. Am Freitag und Samstag, 5. und 6. Mai, darf auf der Insel Grafenwerth also wieder gefeiert werden.

Bürgermeister Otto Neuhoff und Sandro Heinemann von RheinEvents unterzeichneten den Vertrag für zunächst fünf Jahre. Die letzten Takte der Musik auf der Insel-Bühne waren im Mai kaum verklungen, da stand es schlecht um eine Neuauflage des Inselfestes. Die Ausrichter Helga Ebel-Gerlach und Musikexperte Helge Kirscht zogen sich nach drei Jahren aus der Veranstaltung wieder zurück.

Rhein in Flammen 2016 - Fotos der GA-User Foto: Demir Arifovski Demir Arifovski fotografierte das Feuerwerk in der Rheinaue.

Foto: Markus Haag Feuerwerk in Herzform, aufgenommen von Markus Haag.

Foto: K.Heister K.Heister schickte uns dieses Bild vom Feuerwerk des 30. Rhein in Flammen.

Foto: Katharina Wagner Katharina Wagner nahm dieses Foto von der Beueler Rheinseite auf.

Foto: Holger Pajonk Holger Pajonk hat dieses Foto in der Rheinaue aufgenommen.

Foto: Thorsten Lokau Thorsten Lokau hat dieses Bild vom Aussichtspunkt Rheinhöhenweg aus aufgenommen.

Foto: Monika Schalkowski Monika Schalkowski das Abschluss-Feuerwerk von Rhein in Flammen 2016 in Vilich-Müldorf vom Dachfenster aus aufgenommen.

Foto: Hannah Daniels Hannah Daniels schickte uns dieses Foto von dem Feuerwerk in der Rheinaue.

Foto: Andrea Walter Andrea Walter hat dieses Foto vom Beuler Rheinufer aus gemacht.

Foto: Andrea Walter Dieses Foto entstand am Beuler Rheinufer.

Foto: Nina Terlunen Die Ruhe vor dem Sturm: Nina Terlunen nahm dieses Foto am Samstagmittag um 13.30 Uhr vom Riesenrad in der Rheinaue auf.

Foto: Nina Terlunen Nina Terlunen schickte uns dieses Bild vom Samstagmittag. Es wurde vom Riesenrad in der Rheinaue aufgenommen.

Das Foto aus der Rheinaue hat uns GA-User Jan Chew geschickt.

Foto: Heike Güth Abendstimmung am Rhein.

Warten auf das Feuerwerk. Das Bild schickte uns über Facebook Sam Jacqueline Röttgen.

Foto: Franz Lütz Franz Lütz hat das Spektakel vom Oberkasseler Rheinufer aus fotografiert.

Foto: Franz Lütz Eiiner Sambatrommlergruppe genießt die Sonne.

Sven Ludwig schickte uns diese Aufnahme von der Rheinpromenade in Königswinter

Als Grund führte Ebel-Gerlach unter anderem ins Feld, dass die Veranstaltung zum wiederholten Mal ein Minus eingefahren habe. Kosten von gut 40.000 Euro seien mit dem „Umsonst-und-draußen“-Festival nicht zu erwirtschaften, zumal die Stadt darauf bestehe, dass die Inselbrücken offen bleiben. Eine Absperrung alleine der Festwiese hingegen wäre aber mit weiteren hohen Kosten verbunden gewesen.

Obwohl die vormaligen Ausrichter – vor Ebel-Gerlach und „Seven Mountains Music Night“-Macher Kirscht hatte auch Event-Profi Marita Weinberg nach mehreren Jahren aufgegeben – vor allem die Finanzsituation ins Feld führten, sind Heinemann und sein Team mehr als zuversichtlich, was den Erfolg des Inselfestes angeht. „Der Mehrjahresvertrag ist für uns aber natürlich auch wichtig“, sagte Heinemann auf Anfrage des General-Anzeigers. Schließlich steht und fällt das Open-Air-Fest zuallererst mit dem Wetter.

Was das Konzept der Veranstaltung angeht, wolle RheinEvents nahtlos an die Vorjahre anknüpfen, so Heinemann weiter. „Natürlich haben wir neue Ideen, die wir umsetzen wollen. Aber der Charakter der Veranstaltung soll in jedem Fall erhalten bleiben.“ Das Inselfest bleibe ein Open Air-Ereignis bei freiem Eintritt für die ganze Familie, darauf habe auch die Stadt in der Ausschreibung Wert gelegt. An dem Detailkonzept werde schon fleißig gebastelt.

"Mini Kirmes" und "Flower Power"

Ein Bühnenprogramm mit Musik, eine „Mini-Kirmes“ mit Fahrgeschäften sowie Stände mit Essen und Trinken seien gesetzt. Unter anderem ist geplant, erneut auch den „Freitag zu bespielen“, so Heinemann, eventuell mit „kölscher Musik“. Der Samstag soll dann am Rhein in Flammen-Gesamtmotto „Flower Power“ orientiert sein. Man sei mit der Stadt eng im Kontakt, unter anderem auch über das in der Vergangenheit diskutierte Glasverbot auf der Insel. Heinemann: „Das wird alles noch genau besprochen.“

„Wir laden alle Bad Honnefer ein, sich für eine Teilnahme zu bewerben“, sagte Heinemann. Vereine und regionale Unternehmen sollten gezielt eingebunden werden. „Natürlich muss man schauen, dass es sich rechnet, wir können sicher nicht jedem einen Stand schenken. Aber wir wollen schauen, was sich realisieren lässt.“

Über einen Mangel an Interesse könne sich das Unternehmen, das vor sechs Jahren mit der Jugendbühne bei Rhein in Flammen in Bonn gestartet ist, schon jetzt nicht beklagen. Heinemann: „Wir haben schon sehr viele Anfragen.“ Das gleiche gelte übrigens für regionale Bands. Erfahrungen mit Musikveranstaltungen sammelte RheinEvents übrigens auch mit der Rockaue als Nachfolger der Rheinkultur und dem Panama Open Air.

Bad Honnefs Bürgermeister Otto Neuhoff sagte: „Wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit, die wir vertraglich vereinbart haben. Ich bin sicher, dass die Agentur als regionaler und sehr kompetenter Partner für Bad Honnef ein schönes Fest auf die Beine stellen wird. Nun fehlen nur noch zahlreiche Besucher und gute Bedingungen, damit das 31. Rhein in Flammen ein Erfolg wird.“ (Claudia Sülzen)