Oberdollendorfer Kirche feiert Neueröffnung

Pater Abraham (rechts) und seine Kollegen bringen die alte Jesusfigur am neuen Kreuz an.

Oberdollendorf. Die Kirche Sankt Laurentius in Oberdollendorf wird am Abend nach fast vier Jahren wiedereröffnet und von Kardinal Woelki geweiht. Komplett neu und dezenter als zuvor präsentiert sich dann auch der Altarraum inklusive Kreuz.

Von Alexander Hertel, 12.08.2017

Der Endspurt läuft. Am Abend wird die Pfarrkirche Sankt Laurentius in Oberdollendorf nach fast vierjähriger Sanierung wegen Schimmelbefalls mit einer feierlichen Messe wiedereröffnet. Zur Weihe kommt der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki. In den vergangenen Tagen wurde noch einiges getan – auch im Altarraum, in dem bis zur letzter Sekunde noch gearbeitet wurde.

Karl-Josef Thiebes vom Kirchenvorstand hatte keinen Zweifel daran, dass alles rechtzeitig fertig wird. „Wir waren da schon sehr zuversichtlich“, sagt er gelassen und meint mit Blick auf den Zeitplan: „Es war schon geplant, dass es so klappt.“ Seit dem frühen Morgen sind die Handwerker an diesem Tag im Altarraum damit beschäftigt, die Prinzipalen aufzustellen und zu montieren. Während Altar, Lesepult, Priestersitz und Tabernakel bereits stehen, nehmen sie sich nun das Kreuz vor.

Die mehr als zwei Meter hohe Stahlkonstruktion wird von oben an Seilen befestigt, anschließend montieren die Arbeiter die Jesusfigur an das Kreuz. Damit dieses quasi in der Luft schwebt, ziehen es die Männer an den Seilen hoch und sichern es vom Boden aus mit zwei weiteren Seilen. Zentimetergenau, damit es auch nicht schief hängt. Vom anderen Ende der Kirche wirft Pater Abraham von der Abtei Königsmünster in Meschede, die die Prinzipalen entwarf und anfertigte, noch einen kontrollierenden Blick auf das Kreuz. Es passt, das Kreuz hängt gerade. Zum Abschluss werden um den Altar noch vier Kerzenleuchter aufgestellt und eine Stele für das ewige Licht angebracht.

Programm der Laurentiuskirmes Eröffnung mit Getränkeausschank Die Laurentiuskirmes in Oberdollendorf findet in diesem Jahr von Samstag bis Dienstag, 12. bis 15. August, statt. Eröffnet wird sie am Samstag um 15.30 Uhr mit einem Getränkeausschank auf dem St. Sebastianus-Platz, bevor um 16 Uhr der historische Umzug durch Oberdollendorf geht. Um 18 Uhr findet in der wiedereröffneten Laurentiuskirche eine Festmesse statt. Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki wird das Gotteshaus weihen. Anschließend geht es auf dem Pfarrhof mit Fahnenschwenken weiter, bevor ab 21 Uhr im Festzelt das Trio „Schläder, Schmitz & Brackelsberg“ auftritt.

Fahnenschwenken und Parade Am Kirmessonntag stehen das Fahnenschwenken um 10 Uhr auf dem Heilig Geist-Kirchvorplatz in Römlinghoven und um 11.15 Uhr am St. Sebastianus-Platz in Oberdollendorf auf dem Programm. Am Abend sind um 19 Uhr eine Parade mit anschließendem Jubiläumsball im Festzelt und das Mitternachtsfahnenschwenken angesetzt.

Königsvogelschießen Der Montag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal und dem Königsvogelschießen im Weingut Sülz. Um 16 Uhr wird der neue König mit einer Parade gekrönt. Eine Parade um 19 Uhr auf dem St. Sebastianus-Platz, der anschließende Krönungsball im Festzelt sowie das Mitternachtsfahnenschwenken und Tanz mit dem Kirmeskerl runden den Tag ab.

Marsch in Richtung Weinberg Am letzten Tag marschieren die Feiernden ab 20 Uhr mit dem Kirmeskerl vom Turmhof in Richtung Weinberg, wo die Figur verbrannt wird.

Altarraum ist dezenter als vorher

Trotz kompletter Neugestaltung wurde aber nicht alles ersetzt, so Thiebes. „Wir wollten ein Zeichen setzen, dass wir nicht alles herausschmeißen, sondern Dinge auch wiederverwenden.“ So wurde etwa die 15 Zentimeter dicke Platte, die bereits auf dem alten Altar lag, an die neue Größe angepasst und deckt nun auch den neuen Opfertisch ab. Ebenso hing der Christuskorpus am Kreuz bereits vor der Sanierung in der Kirche. „Es ist wesentlich dezenter als vorher“, benennt Thiebes den größten Unterschied zum vorherigen Altarraum: „Wir wollen damit einen Akzent setzen.“

Getreu dem Motto „Weniger ist mehr“ sei man vorgegangen, so Pater Abraham zu der „sehr schlichten Gestaltung“. Es gehe darum, dass sich der Altar von anderen Räumen abhebt, begründet er die Entscheidung, „nur das Nötigste“ dort hineinzustellen. Seiner Meinung nach würden immer mehr Räume „verzweckt“, also mit so vielen Möbeln und Accessoires wie möglich vollgestellt. „Hier ist es ein Seelenraum“, sagt der Mönch und Handwerksmeister.

Stahl erhielt rostige Farbe

Bei dem verwendeten Material handelt es sich um Cortenstahl, einem wetterfesten Baustahl. „Der rostet, aber irgendwann rostet er nicht mehr weiter“, erklärt der Pater vereinfacht. So hätten sie den Stahl acht Wochen in einem feuchten Gewächshaus gelagert, um die jetzige rostige Farbe zu erzielen, die bereits der Künstler Joseph Beuys für seine Werke verwendete. Rost habe dieselbe Farbe wie getrocknetes Blut, und dies sei wiederum auch als Auferstehungssymbol zu verstehen, erklärt der Pater die Farbwahl.

Durch das Design zieht sich das „Thema der durchbrochenen Flächen“, wie Thiebes es nennt. Heißt: Die Flächen am Kreuz oder am Altar sind nicht komplett ausgefüllt. „Wir brauchen Durchblicke“, findet Pater Abraham und deutet verschiedene Sichtweisen an: „Was man darin sieht, liegt nun bei dem einzelnen Betrachter.“ Die können sich nun selbst ein Bild machen. Nur auf den Klang der Orgel müssen die Gläubigen noch warten. Diese wird zurzeit im Saarland restauriert und kehrt erst im November zurück.