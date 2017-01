Gesamtschule in Oberpleis

22.01.2017 OBERPLEIS. Mehr Spaß in den Pausen: Die Oberpleiser Gesamtschüler haben ihre neue Kletterlandschaft in Betrieb genommen. Ein Teil des Geldes haben die Schüler bei einem Sponsorenlauf gesammelt.

Ran an die Kletterwand! Die 600 Schüler der Integrativen Gesamtschule Oberpleis (IGS) nahmen am Freitag nun auch offiziell ihre Kletterlandschaft auf dem Schulhof in Betrieb. „Auf unserem Schulhof ist es nicht mehr so langweilig. Die Pausen machen mehr Spaß“, meinte Achtklässler Fabian Grieger. Und seine Klassenkameradin Azra Özdemir fügte an: „Einfach cool. Wir alten Hasen klettern ja nicht mehr so oft, aber wir können gut auf dieser Netzschaukel chillen.“

28 000 Euro wurden investiert, um mit diesem Spielgerät den Schülern zwischen Mathe, Deutsch und Englisch ordentlich Bewegung zu verschaffen oder ihnen auch die Möglichkeit zu geben, in dem Seilnest im Wortsinne „abzuhängen“. Dafür haben die Kinder selbst einen tollen Beitrag geleistet. In der Feierstunde zuvor in der Aula wurde deutlich, wie die Schüler den federführenden Förderverein tatkräftig unterstützt hatten. Schulleiter Godehard Mai dankte den Mitgliedern des Vereins und auch den Schülern für ihre Leistungen. Alle zwei Jahre findet ein Sponsorenlauf statt. 2014 hatten die Kinder dabei den Grundstock für ihre Kletterei gelegt. 18 000 Euro erliefen sie sich. Die Hälfte gaben sie an den Förderverein Oberpleis zur Förderung der Erforschung der Histiozytose ab. 9000 Euro blieben in der Schule für die Kletterlandschaft. Das reichte natürlich nicht. Und der Förderverein der Gesamtschule packte tatkräftig an. Vorsitzende Claudia Przywara und ihre Vorstandskollegen Silke Fielers und Frits de Jong setzten alles daran, um den Restbetrag zu akquirieren.

5000 Euro kamen direkt aus dem Fördervereinstopf. Die restlichen 14 000 Euro wurden durch Spenden von Unternehmen und Banken zusammengetragen. 14 Sponsoren, darunter auch die Bürgerstiftung Königswinter, steuerten diesen Betrag bei. Unter dem Jubel der Pänz hielt Silke Fielers eine Tafel mit den Namen der Sponsoren in die Höhe. Dieses Schild wird im Bereich der Spielanlage aufgestellt. Ein Sonderlob gab es noch für Silke Fielers, die auch die Abstimmung mit der Stadt, die Anschaffung und den Aufbau intensiv begleitet hatte. Sie übergab symbolisch ein Teilelement mit Seilstücken an Birgit Kriegesmann von der Stadt, die künftig für die Wartung der Anlage sorgt. Dieses kleine „Kunstwerk“ soll verdeutlichen, wie bei der Umsetzung dieses Projektes die verschiedenen Gruppen erfolgreich zusammengearbeitet haben.

Bei der Feierstunde war aber auch der Sponsorenlauf 2016 Thema. 19.538,85 Euro kamen im vergangenen Oktober zusammen. Für die Schüler, die gerade während des Lauftermins auf Klassenfahrt in der Partnerstadt Cognac waren, organisierten Frits de Jong und Lehrer Jörg Gartzke noch einen Extralauf. Diesmal spendierten die beteiligten 574 Schüler 40 Prozent für den guten Zweck. Die Schecks wurden vom Fördervereinsvorstand überreicht. Jeweils rund 2930 Euro erhielten der Kinder- und Jugend-Hospizdienst Rhein-Sieg und die Tellerrand AG der Gesamtschule, die das Geld direkt für Aids-Waisen in Swasiland stiftete. Der Histiozytose-Hilfeverein durfte sich diesmal über 1953 Euro freuen. Frits de Jong: „Er ist quasi unser Partnerverein, er soll immer bedacht werden.“ 11 723,31 Euro bleiben diesmal in der Schule. Über den Zweck wird noch entschieden. Jeder Schüler wird seinen Wunsch notieren und den Zettel in eine Box geben. Mit Wanderpokalen geehrt wurden auch die besten Sponsorenlauf-Klassen jedes Jahrgangs: Gewertet wurde die durchschnittliche Rundenzahl pro Klassenstufe: Es siegten die 5 b, die 6 c, 7 e und 8 f. Der Förderverein zeichnete außerdem jene Schüler aus, die am erfolgreichsten bei der Sponsorensuche waren. Tim de Jong aus der Klasse 8 e schaffte nicht nur eine Klasseleistung beim Laufen mit 18 Runden, sondern er gewann sage und schreibe 102 Sponsoren. Dabei erzielte er einen Gesamtbetrag von 1425,30 Euro. 22 Sponsoren schaffte Paul Lamprecht aus der 8 c – das war Platz zwei vor Jannik Kober aus der 6 d mit 18 Sponsoren. Nun sind alle gespannt, welcher Wunsch in Erfüllung geht. (Roswitha Oschmann)